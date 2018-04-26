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Ясеневцы приняли участие в «Библионочи-2018»
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Ясеневцы приняли участие в «Библионочи-2018» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Акция «Библионочь-2018», которая прошла в районе Ясенево в библиотеке № 171, рекордное количество жителей района.
Библиотека с трудом вместила всех желающих. Дети и взрослые пришли в библиотеку, чтобы окунуться в мир произведений великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В 2018 году исполняется 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева и мероприятие целиком было посвящено этой знаменательной дате. В библиотеке № 171 читатели стали участниками большой программы «Охотничьими тропами». Они совершили экскурсию по Битцевскому лесу, потом прослушали выступление историка и коллекционера А. Спивака «Усадебное ожерелье» и приняли участие в мастер-классах и театрализованном представлении о быте крестьян 19 века. Также всем читателям очень понравились литературные викторины, кинопоказы и фотозоны «Библионочи-2018».
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