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Маршировавшие по снегу в летней обуви уральские школьницы победили в конкурсе
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Маршировавшие по снегу в летней обуви уральские школьницы победили в конкурсе 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Состоящий из учащихся школы №6 Карпинска Свердловской области юнармейский отряд «Рысь», выступивший с голыми ногами по снегу, получил гран-при Всероссийского патриотического фестиваля «Сыны и дочери Отечества».
Учащиеся отряда показали лучшую строевую подготовку. Теперь отряд «Рысь» поедет в Москву, где пройдет смотр-парад «Марш победителей», сообщает Ura.ru.
Смотр строя и песни прошел в Екатеринбурге 24 апреля на площади возле Дома офицеров. В тот день в городе шел снег, но это не помешало школьникам проявить себя. Легко одетым участникам предложили отказаться от выступления, но не согласились.
«После выступления они сразу переоделись. Мы им ноги спиртом растерли, витамины дали. Да, этот момент был неприятный и, конечно же, мы боялись за их здоровье», — рассказала заместитель директора школы по воспитательной работе Надежда Владимирова.
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