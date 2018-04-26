Правила поведения в женской консультации

Плеер в уши, книжка в руки и полное спокойствие — вот золотой минимум, который поможет пройти этот сложный квест.

1. Будьте готовы сидеть в очереди

Женская консультация — самое популярное место у представительниц слабого пола от 12 до 92 лет. По крайней мере, когда проходишь по коридорам этого волшебного места, складывается ощущение, что тут одновременно присутствует добрая половина города. Будьте морально готовы провести в очереди от получаса до нескольких часов. Даже если в вашей ЖК существует запись, страждущие и жаждущие осмотра гинеколога всё равно умудряются создать живую очередь и устроить разборки под дверью кабинета, сопоставимые с бойней за последний кусок ветчины, выброшенной в советском продмаге. Доктор же лишь подливает масла в огонь: каждый 5 минут выходит по какому-то важному делу и пропадает на 15, принимает одну пациентку полчаса, ещё и позволяет проходить без очереди своим VIP-клиентам.

Если вы наделены артистическим талантом, можете изобразить обморок, резкую боль, схватки или ещё что-то такое, благодаря чему попадёте в кабинет в назначенное время. Если же нет, лучше не нервничать и не раздражаться, а провести эти часы с пользой для себя. Захватите с собой планшет с хорошим кино, смартфон с музыкой, книгу, вязание или вышивание. Можно вообще взять ноутбук и работать, если вам удастся абстрагироваться от жужжания вокруг. И обязательно предупредите коллег или близких, что вернётесь нескоро, — это избавит вас от лишних переживаний.

2. Избирательно разговаривайте с другими пациентками

Казалось бы, за интересной беседой время летит незаметно. Однако разговоры с посетительницами женской консультации могут быть весьма опасны. Беременные, молодые мамы и те, кому не удаётся забеременеть, расскажут вам тысячу и одну страшилку о бесплодии, патологиях, тревожных симптомах, ужасных заболеваниях, неудачных родах и приправят это всё соусом из фактов, доказывающих некомпетентность врачей. В общем, после таких бесед к гинекологу можно не ходить — всё равно ничего хорошего уже не ждёшь. Чтобы обезопасить себя от подобных разговоров, затыкайте уши наушниками, закрывайтесь от всех журналом, книгой или планшетом и избегайте контакта глаз. Если сделать это не удалось, и вы чувствуете, что собеседница затягивает вас в пучину безысходности, не задавайте наводящих вопросов и не реагируйте на её слова слишком эмоционально. Посочувствуйте, покивайте, и хватит.

3. Сохраняйте спокойствие

И вот, наконец, наступает тот счастливый момент, когда вы заходите в кабинет врача. Но расслабляться рано: кульминация вашего визита впереди. Конечно, есть очень хорошие и приятные в общении врачи ЖК. Но чаще попадаются гинекологи двух типов: те, которые вообще ничего не говорят (это меньшее из зол), и те, которые готовы обрушить на пациентку лавину придирок, предостережений, ультиматумов и возможных страшных диагнозов. Чаще других этим страдают врачи УЗИ, которые взирают на чёрно-белый зашумлённый экранчик, словно на тест Роршаха, готовые поведать о своих самых витиеватых фантазиях. В худшем случае вам скажут, что всё плохо; ничего не ясно; вас надо срочно класть в стационар; вас положат в стационар, если будете себя так вести; и если так, то тоже положат; вам ничего нельзя; будущее туманно. Разумеется, к словам врача нужно прислушиваться, ведь его опыт — не пустое слово. Однако не паникуйте, не устраивайте истерику, не рвите на себе волосы. Выслушайте мнение гинеколога спокойно, спросите, что вам следует делать дальше, и отправляйтесь в хорошую клинику к другому врачу, чтобы подтвердить или поставить под сомнение диагноз.

4. Уточняйте и записывайте

Если ваш гинеколог относится к типу молчунов, не лишним будет поинтересоваться у него, как обстоят дела. Составьте список вопросов заранее, ведь после длительного ожидания в очереди или на почве волнения всё, о чём вы думали предыдущие дни, может запросто вылететь из головы. Обязательно расскажите, если вас что-то беспокоит или волнует. Ответы врача тоже лучше записывать, потому что эта информация, особенно, если её много, вряд ли будет держаться в памяти, когда вы покинете кабинет. Также законспектируйте все назначения, рекомендации, дату и время следующего визита, список необходимых анализов и время их приёма.

5. Занимайтесь самообразованием

Даже если вам повезло с врачом, не пренебрегайте возможностью разобраться в некоторых вопросах самостоятельно. Если вы ждёте малыша, найдите информацию о том, как развивается плод, какие анализы и обследования необходимо пройти на том или ином сроке, когда пора оформлять больничный лист. Медики — тоже люди, и, когда поток пациенток не прекращается часами, они вполне могут о чём-то забыть или что-то перепутать. Приходите на приём подготовленной — это позволит вам понимать врача с полуслова и задавать ему нужные вопросы, которые он забыл осветить.

6. Подготовьтесь к сдаче анализов

Зачастую очередь из желающих сдать анализы ещё внушительнее, чем у кабинета гинеколога. Поэтому, как и в первом случае, обязательно продумайте, чем вы будете заниматься это время. Кроме того, полезно заранее ознакомиться с правилами сдачи анализа: сколько перед ним нельзя есть и пить, в какое время суток сдавать и пр. Если вы сдаёте анализы натощак, захватите с собой фрукты, бутерброд или что-то ещё для лёгкого перекуса. И самое главное — приходите раньше назначенного часа, потому как лаборатории обычно работают ограниченное время.