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Красноярцам предлагают попасть в Книгу рекордов России
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Красноярцам предлагают попасть в Книгу рекордов России 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
9 мая после прохождения колонны всероссийской акции «Бессмертный полк» красноярцам предлагают исполнить песню «День Победы» прямо на площади войти более 10 тысяч человек. Заявка от Красноярска в Книгу рекордов России уже отправлена. В праздничные дни в наш город приедет специальная комиссия во главе с главным редактором Станиславом Коненко — сообщает городской портал. Раньше рекорд принадлежал Иркутску — в 2015 году около 1300 человек исполнили песню «Давай, Россия», а в 2017 году в Дудинке пело уже 5,5 тысяч человек.
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