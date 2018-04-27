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Японская ракета попала в Книгу рекордов Гиннесса
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Японская ракета попала в Книгу рекордов Гиннесса 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Японская ракета-носитель SS-520 зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса как самый компактный представитель своего класса — длина ракеты всего 9,54 метра, вес 2,6 тонны.
Скромные размеры не помешали SS-520 вывести в феврале на орбиту телекоммуникационный спутник весом три килограмма.
— Нам удалось осуществить это благодаря высокому уровню японских технологий и накопленному опыту. На основе достигнутого результата мы намерены и дальше развивать наши возможности, — цитирует ТАСС представителя Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Хирото Кабу.
JAXA удалось также максимально удешевить создание SS-520. В ракете используются общедоступные аккумуляторные батареи и другие компоненты, расходы на производство и запуск одной ракеты не превышают 3,6 миллиона долларов.
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