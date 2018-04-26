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Ляйсан Утяшева, Татьяна Навка, Никита Михалков и Аглая Тарасова на ужине Chopard
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Ляйсан Утяшева, Татьяна Навка, Никита Михалков и Аглая Тарасова на ужине Chopard 

Peopletalk 54 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кто: Ляйсан Утяшева, Татьяна Навка, Никита Михалков, Аглая Тарасова, Милан Марич, Андрей Малахов, Алла Вербер, Каролина Шойфеле, Юлианна Караулова, Наталья Бардо, Юлия Прудько и многие другие.
Что: Торжественный ужин Chopard и церемония вручения премии Chopard Talent Award в рамках ММКФ.
Где: Яхта Флотилии «Рэдиссон Ройал», Москва.
Когда: 25.04.2018.
Люди говорят: На яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал» состоялся торжественный ужин Chopard и церемония вручения специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award. Премию, призванную оценить талант начинающих актеров российского кинематографа, вручили уже в третий раз. Победителей наградили сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально прилетела в Москву, и президент ММКФ Никита Михалков. Лауреатами Chopard Talent Award в этом году стали Аглая Тарасова за роль в фильме «Лед» и Милан Марич за картину «Довлатов». Вечер завершился салютом, который все гости ужина могли наблюдать прямо с яхты.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyajsan-utyasheva-tatyana-navka-nikita-mihalkov-i-aglaya-tarasova-na-uzhine-chopard/
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