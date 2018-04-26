Ляйсан Утяшева, Татьяна Навка, Никита Михалков и Аглая Тарасова на ужине Chopard

Что: Торжественный ужин Chopard и церемония вручения премии Chopard Talent Award в рамках ММКФ.

Где: Яхта Флотилии «Рэдиссон Ройал», Москва.

Когда: 25.04.2018.

Люди говорят: На яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал» состоялся торжественный ужин Chopard и церемония вручения специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award. Премию, призванную оценить талант начинающих актеров российского кинематографа, вручили уже в третий раз. Победителей наградили сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально прилетела в Москву, и президент ММКФ Никита Михалков. Лауреатами Chopard Talent Award в этом году стали Аглая Тарасова за роль в фильме «Лед» и Милан Марич за картину «Довлатов». Вечер завершился салютом, который все гости ужина могли наблюдать прямо с яхты.

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