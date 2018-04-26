Ужин Chopard в рамках ММКФ-2018: Татьяна Навка с Аглаей Тарасовой блеснули стройными ногами и бриллиантами на миллион 

25 апреля состоялся торжественный ужин Chopard, посвященный вручению специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award.
В этом году обладателями премии стали Аглая Тарасова за фильм «Лед» и Милан Марич за роль в картине «Довлатов». Для церемонии Аглая выбрала платье Saint Laurent, дополнив его серьгами Chopard из коллекции Green Carpet. Милан Марич остановил свой выбор на пиджаке и рубашке Luciano Barbera, брюках Lanvin, туфлях Gucci, завершив свой образ бабочкой Luciano Barbera и часами Chopard.
Поддержать своих коллег и первыми узнать имена лауреатов Chopard Talent Award пришли представители киноиндустрии и шоу-бизнеса. Среди гостей вечера были: Татьяна Навка, Никита Михалков, Настасья Кински, Бланка Бланко, Наталья Бардо, Ольга Кабо, Татьяна Михалкова, Ясмина Муратович, Юлианна Караулова, Ляйсан Утяшева и многие другие.
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Фото:пресс-служба/Анна Темерина, Виктор Бойко, Александр Мурашкин