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Презентация web-сериал «Березовский — это кто?» состоится в кинотеатре «Октябрь» 29 апреля
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Презентация web-сериал «Березовский — это кто?» состоится в кинотеатре «Октябрь» 29 апреля 

Газета.Ru 1 час назад
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на последней ярмарке Нон-Фикшн. Параллельно с работой над книгой создавался web-сериал "Березовский — это кто?".
Противоречивая фигура Бориса Березовского вырастает из десятков уникальных интервью, записанных Петром Авеным. По атмосфере и интонации это откровенные, доверительные разговоры.
Каждая серия — период в жизни Березовского, тех исторических и личных обстоятельств, которые создали его, и которые он создавал сам.
О Березовском и его роли в событиях 90-х — самого яркого десятилетия русской истории конца ХХ века — спорят политики (А. Чубайс, В. Юмашев, А. Волошин), бизнесмены (Л. Богуславский, М. Фридман, Е. Швидлер, Ю. Шефлер,), журналисты и медиа-менеджеры (С. Доренко, В. Познер, А. Васильев, Д. Кудрявцев), жены (Г. Бешарова, Е. Горбунова), люди из близкого окружения Бориса Березовского (Ю. Дубов, А. Гольдфарб, Ю. Фельштинский и др.), математики, друзья его научной молодости. Это стремление осмыслить и понять. Это неизвестные факты и признания. Это нерв разорванных отношений и трагический финал жизни главного героя сериала.
Автором проекта выступил Андрей Лошак, продюсерами — Анатолий Голубовский и Евгений Гиндилис.
Презентация web-сериала состоится 29 апреля в 19.00 в киноцентре «Октябрь» (зал N1). Сбор гостей — в 18.00.
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