Презентация web-сериал «Березовский — это кто?» состоится в кинотеатре «Октябрь» 29 апреля

Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на последней ярмарке Нон-Фикшн. Параллельно с работой над книгой создавался web-сериал " Березовский — это кто?".

Противоречивая фигура Бориса Березовского вырастает из десятков уникальных интервью, записанных Петром Авеным. По атмосфере и интонации это откровенные, доверительные разговоры.

Каждая серия — период в жизни Березовского, тех исторических и личных обстоятельств, которые создали его, и которые он создавал сам.

О Березовском и его роли в событиях 90-х — самого яркого десятилетия русской истории конца ХХ века — спорят политики (А. Чубайс, В. Юмашев, А. Волошин), бизнесмены (Л. Богуславский, М. Фридман, Е. Швидлер, Ю. Шефлер,), журналисты и медиа-менеджеры (С. Доренко, В. Познер , А. Васильев, Д. Кудрявцев), жены (Г. Бешарова, Е. Горбунова), люди из близкого окружения Бориса Березовского (Ю. Дубов, А. Гольдфарб, Ю. Фельштинский и др.), математики, друзья его научной молодости. Это стремление осмыслить и понять. Это неизвестные факты и признания. Это нерв разорванных отношений и трагический финал жизни главного героя сериала.

Презентация web-сериала состоится 29 апреля в 19.00 в киноцентре «Октябрь» (зал N1). Сбор гостей — в 18.00.