«Это были отходы». В Нижневартовске сотрудник детского сада поймана на поедании помоев

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как кто-то в белом халате, будучи на кухне, руками и с явным аппетитом поедает содержимое общей тарелки, периодически стряхивая с пальцев остатки пищи и продолжая трапезу.

Видео набрало тысячи просмотров в местном сегменте соцсетей. Автор ролика пишет, что дело происходит в детском саду № 52, а женщина, прильнувшая к посуде — местный завхоз. На кадрах видно, как женщина облизывает пальцы, стряхивает остатки пищи обратно и, тем не менее, продолжает есть. В детском саду проводится проверка.

Татьяна Ревкова, начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города, рассказала, что сейчас в дошкольном учреждении проверяют санитарно-техническое состояние, в том числе пищеблока. О том, ведется ли проверка психического состояния сотрудника, не рассказывается, а, судя по комментарию Ревковой, стоило бы: «Это не была пища, приготовленная для детей. Это были отходы».