Ещё
«Это были отходы». В Нижневартовске сотрудник детского сада поймана на поедании помоев
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это были отходы». В Нижневартовске сотрудник детского сада поймана на поедании помоев 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как кто-то в белом халате, будучи на кухне, руками и с явным аппетитом поедает содержимое общей тарелки, периодически стряхивая с пальцев остатки пищи и продолжая трапезу.
Видео набрало тысячи просмотров в местном сегменте соцсетей. Автор ролика пишет, что дело происходит в детском саду № 52, а женщина, прильнувшая к посуде — местный завхоз. На кадрах видно, как женщина облизывает пальцы, стряхивает остатки пищи обратно и, тем не менее, продолжает есть. В детском саду проводится проверка.
Татьяна Ревкова, начальник дошкольного отдела департамента образования администрации города, рассказала, что сейчас в дошкольном учреждении проверяют санитарно-техническое состояние, в том числе пищеблока. О том, ведется ли проверка психического состояния сотрудника, не рассказывается, а, судя по комментарию Ревковой, стоило бы: «Это не была пища, приготовленная для детей. Это были отходы».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Жительниц Белгородчины обязали спрашивать разрешение на аборт у священника Акция красноярцев может попасть в Книгу рекордов России В Нефтеюганском районе отпраздновали День местного самоуправления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости11
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение