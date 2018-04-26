Харрисон Форд впервые озвучит героя мультфильма 

Ветеран Голливуда Харрисон Форд присоединился к актерам озвучивания в сиквеле анимационного хита 2016 года «Тайная жизнь домашних животных».
Оригинальный мультфильм рассказывал о том, как питомцы проводят время, пока их хозяева на работе или в школе. Как оказалось, жизнь пушистиков гораздо насыщеннее, чем можно было представить. Семейная комедия пришлась по душе и детям, и взрослым, и заработала в мировом прокате 850 миллионов долларов.
В «Тайную жизнь домашних животных 2» вернутся джек-рассел терьер Макс (Луис Си Кей), ньюфаундленд Дюк (Эрик Стоунстрит), мопс Мэл (Бобби Мойнахан), кошка Хлоя (Лейк Белл) и, конечно, кролик Снежок (Кевин Харт). Премьера мультфильма намечена на июнь 2019 года.
Примечательно, что Харрисон Форд за всю свою долгую карьеру впервые примет участие в озвучивании мультяшного героя.