Харрисон Форд впервые озвучит героя мультфильма

Ветеран Голливуда Харрисон Форд присоединился к актерам озвучивания в сиквеле анимационного хита 2016 года «Тайная жизнь домашних животных».

Оригинальный мультфильм рассказывал о том, как питомцы проводят время, пока их хозяева на работе или в школе. Как оказалось, жизнь пушистиков гораздо насыщеннее, чем можно было представить. Семейная комедия пришлась по душе и детям, и взрослым, и заработала в мировом прокате 850 миллионов долларов.

Примечательно, что Харрисон Форд за всю свою долгую карьеру впервые примет участие в озвучивании мультяшного героя.