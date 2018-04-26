В Томске в рамках акции «Я в безопасности!» полицейские провели круглый стол с воспитанниками кадетского корпуса

Целью акции является формирование навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних посредством обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Октябрьскому району города Томска организовали круглый стол с воспитанниками Томского кадетского корпуса.

В рамках мероприятия полицейские провели с курсантами беседу о вреде наркотиков, основной задачей которой стало информирование ребят с последствиями употребления наркотиков, формирование у детей негативного отношения к первой пробе любого наркотического вещества и навыка безопасного поведения и противостояния контактам с лицами, употребляющими наркотики.

В завершении встречи ребята поблагодарили сотрудников полиции и сделали памятное фото.