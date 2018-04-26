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Детская поликлиника в Ленинском районе отказала детям-диабетикам в выдаче материалов для инсулиновой помпы
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Детская поликлиника в Ленинском районе отказала детям-диабетикам в выдаче материалов для инсулиновой помпы 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Детская поликлиника в Ленинском районе Нижнего Новгорода незаконно отказывала детям, больным диабетом, в обеспечении медицинскими расходными материалами. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.
Согласно информации, прокурор Ленинского района обратился в суд с иском к детскому медицинскому учреждению, а также к региональному минздраву о несоблюдении прав детей с инвалидностью на обеспечение медицинскими изделиями по жизненным показаниям.
Как отмечается в сообщении, органам исполнительной власти субъектов РФ поручено своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой при амбулаторном лечении по перечням групп населения и категориям заболеваний, которые утверждены указанным постановлением.
Тем не менее, детская поликлиника Ленинского района и региональный минздрав отказали в выдаче детям-инвалидам расходных материалов к инсулиновой помпе, ссылаясь на то, что предоставление расходных материалов к инсулиновой помпе за счет бюджетный средств региона не предусмотрено.
В связи с перечисленными обстоятельствами прокуратура Ленинского района считает, что отказ нарушает права детей-диабетиков на обеспечение жизненно необходимыми медицинскими изделиями.
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