Детская поликлиника в Ленинском районе отказала детям-диабетикам в выдаче материалов для инсулиновой помпы

Детская поликлиника в Ленинском районе Нижнего Новгорода незаконно отказывала детям, больным диабетом, в обеспечении медицинскими расходными материалами. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

Согласно информации, прокурор Ленинского района обратился в суд с иском к детскому медицинскому учреждению, а также к региональному минздраву о несоблюдении прав детей с инвалидностью на обеспечение медицинскими изделиями по жизненным показаниям.

Как отмечается в сообщении, органам исполнительной власти субъектов РФ поручено своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой при амбулаторном лечении по перечням групп населения и категориям заболеваний, которые утверждены указанным постановлением.

Тем не менее, детская поликлиника Ленинского района и региональный минздрав отказали в выдаче детям-инвалидам расходных материалов к инсулиновой помпе, ссылаясь на то, что предоставление расходных материалов к инсулиновой помпе за счет бюджетный средств региона не предусмотрено.

В связи с перечисленными обстоятельствами прокуратура Ленинского района считает, что отказ нарушает права детей-диабетиков на обеспечение жизненно необходимыми медицинскими изделиями.