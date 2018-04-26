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В Якутии состоялся фестиваль музыкального творчества «Честь имею»
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В Якутии состоялся фестиваль музыкального творчества «Честь имею» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
МВД по Республике Саха (Якутия) стало инициатором и организатором I фестиваля музыкального творчества «Честь имею» среди сотрудников, ветеранов и гражданского персонала органов безопасности и правопорядка Республики Саха (Якутия).
Участниками столь масштабного культурного мероприятия стали представители практически всех правоохранительных структур республики:
Управления федеральной службы исполнения наказаний, Управления федеральной службы судебных приставов, Управления Росгвардии, Военного комиссариата, Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия), из которых сильнейшие были отмечены в различных номинациях.
На суд зрителей и жюри творческие коллективы и сольные исполнители представили многообразие жанров как в танце, так и в вокале.
Обладателями Гран-при фестиваля музыкального творчества «Честь имею» стал ансамбль ветеранов «Созвездие» Межмуниципального управления МВД России «Якутское»: Анастасия Бушуева, Афанасий Калачев и супружеская пара Матрены и Максима Аммосовых представили якутский обрядовый танец «Приветствие».
Лучшим голосом фестиваля был признана младший сержант запаса Военного комиссариата Республики Саха (Якутия) Александра Воронова. Награду за исполнение авторской песни была вручена сотруднику Межмуниципального управления МВД России «Якутское» Никите Тимофееву. Победителем в специальной номинации «Сила в движении и единстве» стал сотрудник МВД Якутии лейтенант полиции Михаил Бережнов.
Все победители номинаций приняли участие в финальном гала–концерте, который по праву можно назвать весенним дивертисментом.
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