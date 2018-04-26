Закулисная сторона сериала «Операция 'Мухаббат»

Митя и Аня молоды, влюблены и не сомневаются, что впереди у них долгая и счастливая жизнь. На дворе 1984 год, родители Ани решают эмигрировать в США, и влюбленным приходится расстаться. Митя остается в СССР, отчаянно пытаясь найти возможность встретиться с любимой. Однако никто из молодых людей не догадывается, что их чувства будут использованы советскими и американскими спецслужбами в операции «Мухаббат», связанной с войной в Афганистане.

Международный размах сюжета повлиял на поиск локаций для съемок. Так, Афганистан была воссоздан преимущественно в Северной Осетии, а точнее, в ее столице Владикавказе и окрестностях. Обычно здесь достаточно жарко, но съемочной группе повезло: летние сцены снимали весной, когда еще не было высоких температур.

Съемки в Осетии проходили преимущественно в горах, и некоторые артисты не сумели избежать простуды. Однако на съемочный процесс это не повлияло: профессионализм позволил сыграть и больному актеру здорового. А сам режиссер узнал о плохом самочувствии, когда съемки уже закончились.

Впрочем, иногда риск был довольно серьезным. Например, во время съемок сцен стрельбы и взрывов у пиротехников что-то пошло не так, и одну из палаток съемочной группы изрешетило осколками. «Что происходило у самих пиротехников, боюсь представить», — говорит режиссер-постановщик Олег Фомин . К счастью, после столь экстремальных съемок никто серьезно не пострадал.

Без пострадавших обошлось и во время пожара, который случился в заброшенном поселении рядом со старинным кладбищем. Случайная искра от пиротехники попала на сухую траву, которая вспыхнула как порох. Ситуация грозила обернуться катастрофой, так как распространяющийся огонь мог перекинуться на старое национальное кладбище. Группа начала тушить всем, что было под рукой: тряпками, коробками, ногами… Вскоре принесли огнетушители. Актеров на всякий случай отогнали подальше. К счастью, все удалось потушить.

Кроме людей на площадке были и четвероногие актеры. Так, во время съемки сцены перехода через границу Аглае Тарасовой достался весьма упертый напарник — настоящий осел. По словам режиссера-постановщика, это оказался самый непослушный осел из всех десяти, что были задействованы во время съемок. Поэтому Аглае нужно было его подгонять, используя палку. Однако актриса категорически отказывалась бить животное. Пришлось съемочной группе придумывать массу вариантов, чтобы осел выполнял поставленные задачи. Не менее кропотливым оказался подбор костюмов. Художнику по костюмам потребовалось провести большую работу по изучению одежды начала 80-х, которую носили в Афганистане. А затем ее приобрести.

«Для этого нам пришлось отправить помощников на настоящий афганский рынок. Таким образом, почти вся одежда была аутентична: женские наряды, паранджа, украшения и даже обувь. Кстати, женские украшения уже после окончания съемок мы отдали на склад киностудии, где их забрали для съемок нового проекта, — рассказала художник по костюмам Жанна Ланина. — Нам пришлось подбирать все буквально до мелочей. И даже нижнее белье, сорочки, комбинации, ведь в сериале есть постельные сцены».

Немало внимания было уделено и подбору советской военной формы 80-х. Ее покупали на воинских складах или брали в аренду. По словам художника по костюмам, особенно интересно было изучать одежду сотрудников ГРУ , работать над созданием их образов. Для съемок даже пригодилась одежда из собственных закромов, например так называемая майка-алкоголичка, которая пользовалась большим спросом во времена СССР. Ее найти оказалось проще всего.

Как признался режиссер-постановщик Олег Фомин, съемочный процесс, несмотря на все тонкости работы в экспедиции, в целом прошел довольно гладко. Группе повезло, что местные жители не просто не мешали, а даже, наоборот, помогали. А на вечеринке по поводу окончания съемок они по традиции накрыли шикарный стол и устроили гулянья с танцами и тостами. Также дорогим гостям вручили национальные подарки, часть которых, к сожалению, пришлось оставить на месте, чтобы не проносить на борт самолета холодное оружие.