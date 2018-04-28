Источник: «убийца авианосцев» примет участие в военно-морском параде в Петербурге

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Атомный подводный ракетоносец проекта 949А «Антей», который неофициально называют «убийцей авианосцев», станет новым участником Главного военно-морского парада в Петербурге в этом году. Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В параде на День Военно-морского флота в Петербурге планируется участие одного из «Антеев» (подлодка 949А) Северного флота, а также ракетного крейсера «Маршал Устинов», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что также одним из участников парада станет фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров», который задействуют в этом мероприятии уже второй раз.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что в параде этого года в Петербурге будут участвовать более 40 боевых кораблей, в том числе 18 новейших, а также 25 самолетов и вертолетов.

Участники парада

Атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» в советское время получили неофициальное название «убийцы авианосцев». В общей сложности было построено 11 таких подводных лодок, сейчас в составе ВМФ России их осталось восемь. Водоизмещение каждой субмарины достигает 24 тыс. тонн, она оснащена 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» и шестью торпедными аппаратами.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер, второй корабль проекта 1164 «Атлант», входит в боевой состав Северного флота. В 2011-2016 годы корабль проходил модернизацию в Северодвинске. На главную базу Северного флота корабль вернулся в конце декабря 2016 года. В прошлом году он также принимал участие в параде в Петербурге.

Парад 2017 года

В 2017 году по поручению президента РФ прошел первый в истории современной России Главный военно-морской парад, который теперь будет проводиться ежегодно наряду с парадами на Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах и Каспийской флотилии. Зрители парада в Петербурге в прошлом году увидели тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», самую большую в мире атомную подводную лодку " Дмитрий Донской ", ряд новейших кораблей ВМФ — десантный " Иван Грен ", фрегат «Адмирал Макаров», дизель-электрические субмарины «Великий Новгород» и «Владикавказ». В празднике участвовали и корабли из Китая — эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху».

В рамках авиационной части парада над Петербургом пролетели корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и другие машины. Также в воздушной части парада были представлены новейшие вертолеты Ка-52К «Катран» (палубная версия ударных «Аллигаторов») и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, транспортно-боевые Ми-8 и ударные Ми-24ВП.

Всего в параде приняли участие около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов. В торжественных мероприятиях впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге были задействованы более пяти тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.