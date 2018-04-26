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В центре Петербурга перекроют движение из-за репетиции парада Победы
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В центре Петербурга перекроют движение из-за репетиции парада Победы 

Собака 24 минуты назад
Фото: Собака
26 апреля в центре Петербурга будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведение репетиции парада Победы. Обстановка на дорогах города 26 апреля может усугубиться из-за визита в Петербург президента Владимира Путина.
Начало прогона запланировано на 18 часов. Около 17:00 будет закрыто движение по Адмиралтейскому проспекту, а 19:30, после окончания репетиции, движение снова перекроют. В общей сложности на Дворцовой площади должны пройти шесть репетиций парада, включая несколько тренировок оркестрового батальона и движение военной техники.
23 апреля прошла первая репетиция и в центре Петербурге образовались огромные пробки. Движение транспорта пришло в норму лишь спустя несколько часов., спровоцировала серьезные пробки в центре города. Движение нормализовалось только через несколько часов.
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