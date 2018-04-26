В Калининграде выбрали проект нового фасада СК»Юность»

Для заключительного этапа конкурса были отобраны три работы. Первое место занял проект архитектора Олега Суры.

«По данному проекту было найдено дополнительное решение по изменению фасадной части купола крыши легкоатлетического манежа и проработать вопрос его остекления, что придаст зданию воздушность, прозрачность и позволит гармонично вписать здание в существующий комплекс построенных и возводимых зданий Музея Мирового океана», — отметили в администрации города.