В Калининграде выбрали проект нового фасада СК»Юность» 

Экспертное жюри выбрало проект обновления фасада спорткомплекса «Юность». В состав жюри вошли замглавы администрации Артур Крупин, главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов, советник губернатора Калининградской области Вячеслав Генне и ряд других специалистов.
Для заключительного этапа конкурса были отобраны три работы. Первое место занял проект архитектора Олега Суры.
«По данному проекту было найдено дополнительное решение по изменению фасадной части купола крыши легкоатлетического манежа и проработать вопрос его остекления, что придаст зданию воздушность, прозрачность и позволит гармонично вписать здание в существующий комплекс построенных и возводимых зданий Музея Мирового океана», — отметили в администрации города.
Фото: rbc.ru