«Взрослому нужно уметь вовремя исчезнуть»

Воспитанники школы-интерната для глухих детей, который находится на окраине Нижнего Новгорода, окружающий мир, увы, не слышат. Зато мир наслышан о них. Театр «Пиано», который существует при интернате, — участник более чем 50 международных фестивалей в 15 странах мира, и у него около десятка престижных премий. 6 апреля его руководитель Владимир Чикишев получил от президента награду за реализацию программы единого образовательного пространства «Школа — театр — дом». Корреспондент ТАСС побывала в стенах учебного заведения и узнала, как живут и чем занимаются его воспитанники.

Яркое на сером

Вдоль Анкудиновского шоссе тянется лес, довольно унылый в апреле, в этом году больше похожем на ноябрь. Дом №9 среди этой серости сразу выделяется ярким, покрашенным в цвета радуги фасадом. Во дворе — такая же яркая, современная площадка. Здесь и живут особенные дети. В интернате тихо: все на учебе. В мастерских работают волонтеры, кто-то шуршит бумагой, вырезая цветы, кто-то делает костюмы. В одном из коридоров прошмыгнул красивый пес породы русский спаниель.

"Сегодня у нас пройдет инклюзивный Фестиваль искусств — приедут порядка ста детей из разных школ города. Для них мы подготовили представление и мастер-классы. Будет весело!" — почти на бегу сообщает сотрудница интерната Дарья Цыбина

Дом не только яркий, но и уютный, к гостям и друг к другу все здесь относятся как к родным, и через короткое время замечаешь, что здесь совсем нет ощущения «казенного дома». Холл украшен фотографиями воспитанников и актеров «Пиано», на стенах — картины нижегородского художника Леонида Колосова , стоит мультимедийный проектор, где можно посмотреть фото и видео из жизни интерната, из каждого уголка смотрят лица игрушечных арлекинов и фей. А еще здесь можно рисовать на стенах — специально для этого они оклеены ватманом.

Играющий рыцарь круглого стола

Директор интерната Владимир Чикишев встречает нас в своем кабинете, хотя кабинетом помещение называется весьма условно. Скорее оно похоже на мастерскую с просторным круглым столом и резными стульями. На стенах — снова арлекины, феи, а еще донкихоты и русалки.

"За этим столом я работаю, но пространство принадлежит всем воспитанникам. Здесь проходят творческие занятия и даже уроки кулинарии. А иногда мы просто собираемся в этой мастерской на посиделки", — объясняет Владимир. В 1986 году Чикишев пришел в интернат на должность культработника, стал учить детей театральному искусству. «Пиано» создавался, по его признанию, вслепую, на ощупь, только на основе собственной интуиции.

Поговорив немного о куклах, мы переходим к теме игры. Всех людей можно разделить на играющих и нет. Лучше те, кто играет, считает Чикишев, а остальных называет циниками. Несмотря на сложную формулировку президентской премии — «за реализацию программы единого образовательного пространства „Школа — театр — дом“, — все намного проще: весь секрет именно в игре.

»Игра — это величайшее изобретение природы. В ней скрыто все — и счастье детское, и познание, и самостоятельность, и коммуникации, и полноценная деятельность", — уверен Чикишев. Например, самостоятельность воспитать просто. «В „Пиано“ мы никогда не работаем по четкому сценарию. Я не говорю детям: делай от точки „А“ до точки „Б“, а теперь повтори все это несколько раз. Как режиссер я только акценты ставлю или скорее вбрасываю им некие маночки», — говорит Владимир.

И дальше всегда следует импровизация, в которой видны естественность, свобода, смекалка и бесстрашие детей. «Появляется творческая независимость, которая воспитывает в ребятах ощущение свободы движения по жизни. Они учатся выбирать. А выбор — это сложное волевое усилие, которое основывается на эстетическом чутье», — уверен режиссер.

Авторитарность в педагогике и общении с детьми Чикишев не приемлет. «Взрослый должен вовремя исчезнуть. Расскажу на примере. Как учат есть слепо-глухих? Педагог кладет ложку в руку ребенку, придерживает его за запястье и подводит ложку ко рту. И как только ребенок делает микроусилие, чтобы самому положить еду в рот, педагог должен тут же свою руку убрать. Если он вовремя этого не сделает, то пропустит естественный импульс. А мы иногда из доброты своей продолжаем детей с ложечки кормить, и он привыкает и все время чего-то ждет от взрослых, а потом от государства и так далее. Особенно такой подход опасен в казенном учреждении, где дети находятся пять дней в неделю под постоянным контролем педагогов».

Праздник — это вам не балаган

Наш разговор с Владимиром Чикишевым прерывают. Директору сообщают, что в интернат приехал почетный гость — Томас Мультхауп, референт экономического отдела посольства Германии в России.

Все вместе мы идем на экскурсию по интернату. Помещения, в которых живут дети от 7 до 17 лет, совершенно обычные. На втором этаже мальчики, на третьем — девочки. Маленькие комнаты на три-четыре человека. Необычны, пожалуй, только игровые комнаты. В одной из них — веревочный городок, где можно лазить, как по лианам, в другой — своя железная дорога, сухой бассейн и другие зоны детской активности. В учебном блоке стены коридоров украшены автопортретами детей и их рассказами о себе.

Уроки кончаются, и все тут же наполняется шумом. А уже через час начнется Фестиваль искусств. Дети преображаются, надевая костюмы. Волонтеров становится все больше — это студенты нижегородской Академии МВД РАНХиГС . Сегодня они проведут мастер-классы для участников фестиваля. Такие праздники с большим числом гостей в интернате не редкость. «Праздник в школе — это не балаган, это нормальное явление, — улыбается Чикишев. — Пусть их будет больше, это не помешает образовательному процессу. Напротив, привьет любопытство к жизни, которое обязательно проявит себя и в учебе».

В маленьком репетиционном зале в разгаре последние приготовления актеров, руководит которыми педагог театра «Пиано» Евгений Валуев. Он здесь вырос и теперь преподает. Выпускница интерната Таня Напалкина тоже связала свою жизнь с театром. Теперь она учится на актерском факультете в Москве.

"Еще один наш воспитанник стал зубным техником, он часто приходит в гости в интернат вместе с сыном. За 32 года моей работы выпускников было много. Судьбы их сложились по-разному. Однако мы не оцениваем их успешность по каким-то карьерным параметрам. Человек может быть высококлассным дворником, лишь бы это делало его счастливым. Для нас важнее, насколько в наших выпускниках живы понятия добра и взаимопомощи, передают ли они эти ценности своим детям. И главное, чтобы они не боялись жизни, а смело включались в нее", — отмечает Чикишев.

Театр, считает директор интерната, воспитывает лидеров: дети выходят на сцену перед сотнями зрителей и учатся управлять их вниманием. «Это позволяет ребятам уходить от глубинных страхов, обид, которые есть в каждом человеке, а у детей с ограниченными возможностями — тем более, » — уверен режиссер.

Неприкосновенный запас счастья

И вот мы в большом концертном зале, уже почти заполненном гостями Фестиваля искусства и артистами. Меня не покидает мысль: сейчас у юных артистов «Пиано» яркая и насыщенная жизнь — репетиции, гастроли, поездки по России и за рубежом. Но придет время, и красивая история закончится, дети вырастут и увидят, что мир не так уж и дружелюбен. Так, может, и не нужно было привыкать к хорошему? Владимир с этим категорически не согласен.

"Быть актером «Пиано» — это серьезная работа. Представьте себе зеленую карету, которую нужно все время толкать перед собой. Этим и заняты наши дети. Они сами себе создают условия для того, чтобы все их мечты осуществились".

Поездки за рубеж тоже не праздность и не туризм. «Прежде всего, каждая поездка — это школа социализации на колесах, — Чикишев горячится, потому что приходится доказывать очевидные для него вещи. — Они учатся всему: готовить, убирать за собой, даже шнурки завязывать — и приезжают другими людьми. Это один момент. А с другой стороны, если в наших силах что-то сделать для ребенка, надо взять и сделать. И не нужно скромничать — счастья много не бывает. Возможно, эти впечатления станут для него тем неприкосновенным запасом, который будет питать его душу всю жизнь».

И вот до открытия фестиваля считаные минуты. Ученики перевоплотились и стали удивительно похожи на кукол, смотрящих со стен интерната. Преобразился и сам Чикишев. Теперь он одет в белоснежный костюм Шляпника, за ним всюду следует верный пес Бонифаций.

Наблюдая, с каким блеском в глазах Чикишев смотрит вот уже, наверное, тысячное выступление своих подопечных, удивляешься, что за столько лет он не потерял интереса к профессии, не испытывает усталости от работы, разочарования, желания все бросить. Словно услышав мои мысли, режиссер признается, что разочарование и усталость его посещают, и довольно часто. Но не от работы с детьми: «Эти чувства приходят скорее от ощущения негибкости пространства и общества, неспособности его воспринимать новое, свежее. Скажем, в Москве инклюзивное искусство — это мощнейший тренд, в который вовлечено огромное количество людей. В Нижнем Новгороде все немножко по-другому. Но все равно нам удается каким-то волшебным образом собирать вокруг интерната единомышленников, которые приносят в наш дом любовь».

Недавно я была в одном из детских домов Нижегородский области и не могу забыть, как несколько малышей просили меня забрать их оттуда. Здесь, в интернате, я невольно искала хотя бы пару несчастных глаз. Но не нашла. И это, по-моему, прямое доказательство того, что когда-то интуиция Владимира Чикишева подсказала ему правильную дорогу.