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Брэд Питт снимет кино о Харви Вайнштейне
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Брэд Питт снимет кино о Харви Вайнштейне 

Газета.Ru 1 час назад
Журналистское расследование издания New York Times о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна к голливудским актрисам будет экранизировано, сообщает Reuters.
Статья New York Times, написанная журналистками Джоди Кантор и Меган Твохей, на прошлой неделе была удостоена Пулитцеровской премии, а в конце прошлого года дала начало акции протеста женщин против сексуального насилия #MeToo.
Экранизацией займутся студии Annapurna Pictures и Plan B Entertainment Брэда Питта. Как рассказала спикер Annapurna Эшли Момтахени, Вайнштейн не будет главным героем повествования.
Всего в домогательствах Харви Вайнштейна обвиняют около 70 женщин, некоторые из них, по их утверждениям, были изнасилованы. Сам Вайнштейн отрицает, что принуждал кого бы то ни было к сексу.
Ранее российский режиссер Никита Михалков заявил, что может только позавидовать Харви Вайнштейну.
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