В кировских автобусах в преддверии 9 Мая начнут показывать ролики о героях войны

На экранах кировских автобусов будут демонстрироваться ролики о знаменитых уроженцах Кировской области, которые проявили героизм на фронтах. Великой Отечественной войны

Пассажиры смогут узнать, что улица Широнинцев в Кирове названа в честь кирсинца Петра Широнина, чей взвод пять суток отбивал атаки немецких войск, обороняя железнодорожный переезд. А уроженец Унинского района Сергей Бородулин в боях под Витебском был ранен, но сражался до последнего — не покинул свою боевую установку «Катюшу» и сгорел вместе с ней.

Кроме того, в рамках проекта «Письма Победы» регионального отделения ОНФ и «Театра на Спасской» общественники и кировские актеры создали серию видеороликов, в которых артисты зачитывают фрагменты писем солдат-фронтовиков и их родственников. С сегодняшнего дня видео можно будет увидеть на экранах многофункциональных центров региона, Вятского госуниверситета, в школах и соцсетях.

— В этом году мы решили сделать что-то особенное, чтобы вызвать эмоциональный отклик в сердцах кировчан. Кроме того, мы хотели дать кировчанам возможность больше узнать о наших земляках, героически сражавшихся в годы войны и отдавших свои жизни во имя нашей свободы и мира, — отметила член регионального штаба ОНФ Нина Ершова.