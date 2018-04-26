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Женщины устроили драку у «Приюта бодливой козы»
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Женщины устроили драку у «Приюта бодливой козы» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Возле бара «Приют бодливой козы» произошел курьезный случай. У заведения в Якутске сцепились две женщины, которых очень долго не удавалось угомонить.
Участниц потасовки, которые, судя по всему, были под сильным воздействием спиртного, ничуть не смутили прохожие и автомобилисты. Одна из дам мертвой хваткой вцепилась в другую и не хотела ее отпускать. Дебоширок пытались разнять две девушки, однако эта задача оказалась им не по силам. Применялись ли к скандалисткам дисциплинарные меры, не сообщается, передает Пятый канал.
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