Было — стало: как роль Даны Скалли в «Секретных материалах» сделала дебютантку Джиллиан Андерсон одной из самых желанных актрис

Телекомпания Fox тогда удивилась выбору шоураннера Криса Картера : на главной роли агента ФБР Даны Скалли продюсеры видели подчеркнуто сексуальную девушку, а не скромницу Джиллиан . Однако Андерсон не только оправдала, но и превзошла ожидания Картера, принеся на телеэкран новую сексуальность: интеллектуальную и лаконичную.

Джиллиан Андерсон и ее партнер по «Секретным материалам» Дэвид Духовны настолько хорошо «попали» в свои образы, что без сменщиков снимались подряд в девяти сезонах сериала, а потом — еще в двух, и стали одной из самых узнаваемых кинопар.

На съемочной площадке «Секретных материалов» Андерсон встретила своего первого мужа, Клайда Клотца — он был помощником арт-директора. В 1994 году пара поженилась, позже родилась дочь Пайпер Мару — первая из троих детей Андерсон. Сын Оскар был рожден в ноябре 2006 года уже после развода со вторым мужем Джуллианом Озэйном, а сын Феликс родился в 2008 году в отношениях с Марком Гриффитсом

Со временем Джиллиан Андерсон отказалась от рыжих локонов Даны Скалли и сейчас посмеивается над тем, как с ней иногда работали стилисты. Образ с фотографии выше, например, она называет «нарядом для птичьих похорон».

Джиллиан Андерсон не увлекается пластическими операциями: это заметно по ее лицу. А вот свой вес держит в строгой стабильности: от круглых щек Даны Скалли из первых сезонов «Секретных материалов» не осталось и следа.

Джиллиан Андерсон не стала заложницей жанра детективного сериала: после первого оглушительного успеха она получала роли и в комедиях ("Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка"), и в серьезных драмах ("Последний король Шотландии", «Скрюченный домишко»). А ты смотрела «Секретные материалы»?

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Фото:Instagram