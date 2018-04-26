Воспитанницы зеленоградского «Творческого лицея» стали дипломантами международного фестиваля рукоделия

Ученицы «Текстильной студии» Аня и Маша Потоцкие приняли участие в Международном лоскутном фестивале «Квилтфест 2018», состоявшемся в Москве.

В государственном бюджетном учреждении культуры «Творческий лицей» рассказали, что фестиваль традиционно организовывает журнал «Чудесные мгновения».

Две сестренки из старого Крюково Аня и Маша Потоцкие приняли участие в конкурсе «Карнавал» в номинациях 5-8 лет и 9-11 лет. Маша со своим панно «На облаках, как на самолете, лечу я в сказочную страну» заняла III место в своей возрастной категории, а Аня за работу «Навышивала путешествие, собираюсь в путь» получила диплом за участие.