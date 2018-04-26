Ещё
Воспитанницы зеленоградского «Творческого лицея» стали дипломантами международного фестиваля рукоделия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанницы зеленоградского «Творческого лицея» стали дипломантами международного фестиваля рукоделия 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Ученицы «Текстильной студии» Аня и Маша Потоцкие приняли участие в Международном лоскутном фестивале «Квилтфест 2018», состоявшемся в Москве.
В государственном бюджетном учреждении культуры «Творческий лицей» рассказали, что фестиваль традиционно организовывает журнал «Чудесные мгновения».
Две сестренки из старого Крюково Аня и Маша Потоцкие приняли участие в конкурсе «Карнавал» в номинациях 5-8 лет и 9-11 лет. Маша со своим панно «На облаках, как на самолете, лечу я в сказочную страну» заняла III место в своей возрастной категории, а Аня за работу «Навышивала путешествие, собираюсь в путь» получила диплом за участие.
Старое Крюково: последние новости
Различными формами организованного досуга в Зеленограде охвачено более 35 тысяч жителей В Старом Крюково расскажут о биокардиотестировании Собянин поручил продлить программу летнего отдыха школьников «Московская смена»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что скрывают сотрудники кинотеатров2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение