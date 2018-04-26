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«Долгая прогулка» Стивена Кинга переберется на большие экраны
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«Долгая прогулка» Стивена Кинга переберется на большие экраны 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
После того, как экранизация первой части «Оно» Стивена Кинга принесла New Line Cinema 700 миллионов долларов, студия загорелась желанием перенести на большие экраны и другие произведения короля ужасов.
Выбор пал на роман «Долгая прогулка», написанный Кингом в 1966 году и опубликованный под псевдонимом Ричард Бахман в 1979 году.
Действие книги разворачивается в дистопической Америке, управляемой авторитарным правительством. Каждый год в стране проходит соревнование по ходьбе, в котором принимают участие 100 подростков. Они должны идти без остановок и соблюдать строгие правила, пока в живых не останется только один из них. Победитель получает крупную сумму денег и все, что пожелает до конца своих дней.
Повествование ведется от лица 16-летнего парня Рэя Геррети. На своем трудном пути он найдет и потеряет новых друзей, столкнется с вероломством и многое переосмыслит.
Джеймс Вандербилт («Зодиак», «Новый Человек-паук») напишет сценарий к предстоящей экранизации.
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