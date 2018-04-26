«Долгая прогулка» Стивена Кинга переберется на большие экраны

После того, как экранизация первой части «Оно» Стивена Кинга принесла New Line Cinema 700 миллионов долларов, студия загорелась желанием перенести на большие экраны и другие произведения короля ужасов.

Выбор пал на роман «Долгая прогулка», написанный Кингом в 1966 году и опубликованный под псевдонимом Ричард Бахман в 1979 году.

Действие книги разворачивается в дистопической Америке, управляемой авторитарным правительством. Каждый год в стране проходит соревнование по ходьбе, в котором принимают участие 100 подростков. Они должны идти без остановок и соблюдать строгие правила, пока в живых не останется только один из них. Победитель получает крупную сумму денег и все, что пожелает до конца своих дней.

Повествование ведется от лица 16-летнего парня Рэя Геррети. На своем трудном пути он найдет и потеряет новых друзей, столкнется с вероломством и многое переосмыслит.