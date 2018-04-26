Концерт, состязания, шоу воздушных змеев: рассказываем об открытии парка на левом берегу Дона

В Ростове подходит к концу строительство набережной на левом берегу. Официальное открытие пройдет 1 мая в 11 часов. В администрации пообещали, что гостей праздника ждут много развлечений и спортивных состязаний.

— В новом парке пройдет концерт, будут работать развлекательные площадки зоопарка, библиотек, Молодежного театра, художественных промыслов. Кроме того, гости смогут посмотреть на шоу воздушных змеев, выставку пожарных машин, поучаствовать в спортивных состязаниях и конкурсе рисунков на асфальте, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Новую набережную на левом берегу Дона начали строить около года назад — к чемпионату мира по футболу. Здесь появился длинный пешеходный бульвар со спортивными и детскими площадками и велодорожками.