Рэп-скандал в Германии: престижную премию закрыли после обвинений в антисемитизме

Престижную немецкую музыкальную премию Echo закрыли после обвинений в антисемитизме. Скандал разгорелся, когда приз в номинации «Лучший хип-хоп альбом» присудили дуэту исполнителей Kollegah и Farid Bang.

В одной из их песен есть строчки «Мое тело более рельефно, чем у заключенных Аушвица». В другом треке — слова: «Я творю еще один Холокост, с „молотовым“ иду». Представители музыкальной индустрии Германии заявили: репутации премии нанесен настолько серьезный ущерб, что необходимо ее упразднить Общественность очень бурно отреагировала на произошедшее, рассказывает корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова

«Причем даже не факт того, что они так поют — так или иначе, здесь есть разные ниши музыкальные, и бывают такие строки, а то, что эти музыканты получили столь уважаемую премию. Об этом писали и в социальных сетях, и всколыхнуло всю музыкальную индустрию Один за другим от премии стали отказываться ее обладатели. Они возвращали награды, стали отказываться спонсоры премии, заявляя, что прерывают контракты. Отказывались работать члены жюри, которые до этого говорили о том, что были не согласны с этим решением вручить награду. " Echo — это очень крупная музыкальная премия Германии, абсолютно в разных жанрах раздавались статуэтки. В разные годы ее получали Дэвид Боуи Робби Уильямс , Лондонский симфонический оркестр, Анна Нетребко (она, кстати, получила за эти годы десять наград). Премия действительно очень уважаемая, и такое одно награждение перечеркнуло ее историю. В прессе разные мнения и от того, что не понятно, как можно вообще вводить цензуру в искусстве, демократический это вообще путь или нет. Пишут даже о том, что, возможно, жюри и хотели показать, что в Echo нет цензуры, но явно не таким способом это надо было делать, и что это просто какой-то перебор. Также пишут, что просто закрыть премию, наверное, не выход, музыкальная индустрия продолжает зарабатывать на таких исполнителях, хотя лейблы приостановили все контракты с исполнителями. Временно, правда, видимо, какое-то разбирательство и в записывающих компаниях тоже будет происходить. Этот скандал происходит на почве того, что в Германии в последнее время растут вспышки антисемитских настроений, буквально вчера как раз, когда появилась информация о том, что премию распускают, в Берлине, например, проходила довольно масштабная акция «Берлин носит кип», когда призывали всех людей — не важно, евреев или нет — надеть кипу в знак солидарности с тем, что сейчас очень много антисемитских настроений в Германии, и как-то решать эту проблему».

На прошлой неделе в Германии произошел другой антисемитский скандал. В сеть попало видео, на котором араб избивает ремнем еврея за то, что тот публично сказал о своей национальности. Потом выяснилось, что тот, кого избивали, тоже был арабом. Он решил провести эксперимент, каково это — на публике, среди мусульман, заявить, что ты еврей.