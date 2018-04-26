Мать погибших в колыванской яме детей получила миллион и закрыла ипотеку

Сегодня 26 апреля матери погибших в Колывани братьев Людмиле Кузьминой пришли деньги на оплату ипотеки от правительства Новосибирской области. Женщина смогла погасить ипотечный кредит, который брала на покупку дома, где жила вместе с детьми.

«Сестре пришли на книжку деньги, мы закрыли ипотеку, — рассказала корреспонденту НГС тётя погибших мальчиков Оксана Кузьмина. — Это от администрации Новосибирской области. Губернатор так распорядился, подписал документы и сделал нам отчисление».

Тётя погибших детей подчеркнула, что Кузьминым пришло около 1 миллиона рублей — этой суммы как раз не хватало семье для того, чтобы закрыть ипотеку.