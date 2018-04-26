Фото: Ченнинг Татум, Джейсон Момоа и Эмбер Херд на красной дорожке CinemaCon 2018

У «Аквамена» по-прежнему нет даже трейлера, но студия Warner Bros. продолжает «катать» звезд супергеройского блокбастера по различным мероприятиям. На CinemaCon 2018 в Вегасе «Аквамен» представили Джейсон Момоа и Эмбер Херд.

Компанию звездам составил также связанный контрактом с Warner Bros. Ченнинг Татум, который вместе с Зендаей представил мультфильм «Смолфут», где озвучивает главного героя. Для Татума, кстати, визит на CinemaCon стал первым выходом на красную дорожку после объявления о разводе.

попкорнnews