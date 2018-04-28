В Британии умер мальчик, родителям которого суд отказал в переезде в Италию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости . Тяжелобольной мальчик из Великобритании Элфи Эванс, родителям которого британский суд отказал в шансе спасти ребенка в Италии, скончался в субботу утром в больнице Ливерпуля, сообщает газета Guardian

Ранее несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд Великобритании, постановили, что Элфи Эванса нельзя переместить в больницу Италии, чтобы продолжить лечение. Мальчик 23 месяцев от роду, которому было диагностировано дегенеративное заболевание мозга, более года находится в коме и подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких, и британские врачи считали, что спасти его невозможно.

"Наш малыш покинул нас сегодня ночью, в 2.30 (4.30 мск). Наши сердца разбиты. Благодарим всех за поддержку", — цитирует газета заявление родителей.