Молодежь советует: 10 книг, которые стоит прочитать

«БелПресса» спросила у молодых белгородцев и продавцов книжных магазинов, на какие произведения современной литературы стоит обратить внимание.

ТОП-10 книг, популярных среди молодежи:

«Важные годы», Мэг Джей Жанр: психология

О чем книга

Автор рассказывает о самом важномдесятилетии в жизни. В книге много примеров о том, как разные люди пережили третий десяток. Психолог призывает не тратить эти 10 лет впустую, так как они повлияют на всю оставшуюся жизнь

Почему стоит читать

Мотивирует на перемены в жизни, если в ней что-то не устраивает

Цитата«Все может измениться буквально за один день. Особенно если не сидеть сложа руки»

Жанр: научно-популярная литература

О чем книга

Профессора объясняют простым языком даже самые сложные вещи из астрофизики. Из «Кратчайшей истории» вы узнаете, почему пространство искривляется, чёрных дыр никто не видит, а Вселенная постоянно расширяется

Почему стоит читать

Если после просмотра «Интерстеллара» остались вопросы, то ответы на них можно найти в книгах Хокинга

Цитата

«Мы живем в странной и удивительной Вселенной. Нужно недюжинное воображение, чтобы понять и оценить её возраст, размеры, бурный нрав и красоту» «Виноваты звезды», Джон Грин

Жанр: романтика

О чем книга

Главная героиня Хэйзел больна раком, и, кажется, уже ничего не может радовать ее. Все меняется, когда в группе поддержки она знакомится с Огастусом, в которого сразу влюбляется. Несмотря на тяжелую болезнь, девушка рядом с молодым человеком начинает чувствовать любовь к жизни

Почему стоит читать

История главных героев учит жить здесь и сейчас, ни о чем не жалея

Цитата

«Мои мысли — это звезды, из которых я никак не могу составить созвездия» «Дивергент», Вероника Рот

Жанр: фантастика

О чем книга

Все жители мира «Дивергента» делятся на пять фракций: правдолюбие, альтруизм, лихость, товарищество и эрудиция. В 16 лет каждый выбирает, к какой фракции присоединиться. Главная героиня Беатрис делает неожиданный выбор, после которого её жизнь кардинально меняется

Почему стоит читать

Будет интересно тем, кто до сих пор не может определиться, кем хочет стать

Цитата

«Смысл в том, чтобы научиться контролировать свой страх и быть свободным от него»

Жанр: история

О чем книга

Журналист, автор книги и «Проекта1917» Михаил Зыгарь описывает события начала XX века. Персонажами его большого репортажа из прошлого становятся писатели, члены императорской семьи и знаменитые революционеры

Почему стоит читать

Книгу рекомендуют тем, кто пропустил уроки истории по этой теме

Цитата

«Увидеть Россию начала XX века глазами людей того времени — такова моя главная цель» «Происхождение», Дэн Браун

Жанр: детектив

О чем книга

Новое приключение профессора Лэнгдона (главный герой «Кода да Винчи», «Инферно» — Прим. ред.) вышло в конце 2017 года, но уже успело завоевать поклонников. На этот раз главный герой серии Дэна Брауна столкнется с тайной появления человечества

Почему стоит читать

Всех любителям хороших детективов и загадочных историй книга точно понравится

Цитата

«Кто не помнит своего прошлого, обречен пережить его вновь» «Метро 2033», Дмитрий Глуховский

Жанр: антиутопия

О чем книга

Действие происходит в подземке, где москвичи живут после ядерной войны. Герои могут передвигаться по туннелям. Выходить на поверхность опасно. Станции стали отдельными государствами, которые конкурируют между собой. Кстати, роман перевели на 37 языков

Почему стоит читать

Чтобы знать, какие последствия ждут нашу планету в случае ядерной войны

Цитата

«Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света» «Клуб бездомных мечтателей», Лиз Мюррей

Жанр: биография

О чем книга

Лиз родилась в семье наркоманов. Родителям не было дела до ребенка, поэтому она училась выживать сама. Девочка редко ела и все время ходила в грязной одежде. Практически не посещала школу. Но, несмотря на все трудности, главная героиня поступила в лучший вуз страны

Почему стоит читать

Книга учит не отчаиваться даже в самых сложных ситуациях. Если вы абитуриент, то книга поможет преодолеть страх перед экзаменами

Цитата«Твоя жизнь будет такой, какой ты ее сам сделаешь, а смысл жизни в том, что ты сам считаешь правильным» «Хюгге, или Уютное счастье по-датски», Хэлен Расселл

Жанр: путешествие, мемуары

О чем книга

Журналистка из Лондона рассказывает о своём переезде в Данию. У датчан есть особое понятие «хюгге», под которым они понимают чувство уюта и комфорта. В этом, по мнению автора, и кроется один из секретов счастливой нации. Кроме того, автор показывает плюсы и минусы жизни в Дании

Почему стоит читать

Если собираетесь переезжать, эта книга поможет решиться

Цитата

«Бросалось в глаза, насколько датчане не похожи на нас. Они казались спокойными, двигались гораздо медленнее, не скупились на время, чтобы остановиться и просто полюбоваться окрестностями или насладиться свежим воздухом» «Дом, в котором…», Мариам Петросян

Жанр: драма

О чем книга

Главные герои произведения — дети с инвалидностью, которые живут в интернате. Они не называют друг друга по имени, у всех есть клички: Курильщик, Слепой, Рыжий, Русалка. Им предстоит скоро покинуть дом, но не все хотят уходить

Почему стоит читать

Благодаря истории каждого персонажачитатель начинает лучше понимать обездоленных детей

Цитата

«Трудно отказаться от мечты. Легче усложнить путь к ней, чем поверить, что задуманному не осуществиться»