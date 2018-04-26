Валерия: мы надеялись, что в 2000-е в музыкальном плане всё станет еще круче

Народная артистка России Валерия рассказала, какое самое интересное время в музыкальной жизни.

"Без сомнения, 1990-е! Это было золотое время. Причем не только в России, но и во всем мире. Было такое многообразие, такое качество! Музыка-музыка! Она была намного сложнее, интереснее… Я не хочу впадать в уныние и брюзжать о том, как было раньше.