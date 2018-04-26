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Валерия: мы надеялись, что в 2000-е в музыкальном плане всё станет еще круче
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Валерия: мы надеялись, что в 2000-е в музыкальном плане всё станет еще круче 

Газета.Ru 35 минут назад
Народная артистка России Валерия рассказала, какое самое интересное время в музыкальной жизни.
"Без сомнения, 1990-е! Это было золотое время. Причем не только в России, но и во всем мире. Было такое многообразие, такое качество! Музыка-музыка! Она была намного сложнее, интереснее… Я не хочу впадать в уныние и брюзжать о том, как было раньше.
Но мы надеялись, что в 2000-е в музыкальном плане всё станет еще круче, а наступили нулевые, и — бац! Опять шансон шансоном погоняет", — цитирует ее слова газета «Известия».
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