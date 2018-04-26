Захарова: марафон «Песни Победы» поможет Западу понять значение 9 мая для россиян

Мария Захарова. Музыкальный марафон «Песни Победы» поможет жителям стран Запада понять значение Дня Победы для россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД России

По её словам, очень часто после торжеств, связанных с 9 мая в России, западные газеты, в том числе европейские и восточноевропейские, пишут, что это была «очередная демонстрация российского милитаризма».

Захарова отметила, что благодаря марафону в Европе и США поймут, как празднуют День Победы в России.

«Мы празднуем именно так: слушаем эти песни, мы их поём, мы говорим о наших предках, мы вспоминаем рассказы наших отцов, дедов — как у меня. Вот именно так, никак иначе», — приводит её слова ТАСС

Она добавила, что «они просто смогут понять, что это не имеет никакого отношения к милитаризму».

«Это наши эмоции, это наша история, это наша дань памяти, это наше стремление жить в мире и это то самое сообщение, которое мы хотим отправить всему миру и, главное, в будущее», — подчеркнула Захарова.

Отмечается, что в 2018 году концерт «Песни Победы» пройдёт в восьми странах.

Ранее стало известно, что праздничные мероприятия ко Дню Победы пройдут в 21 парке Москвы.