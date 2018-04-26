Захарова рассказала, как марафон «Песни Победы» поможет Западу понять значение 9 Мая

Мария Захарова. Именно благодаря музыкальному марафону жители США и Европы наконец смогут понять, как россияне празднуют День Победы в России, отметила официальный представитель МИД РФ

Музыкальный марафон «Песни Победы» позволит западным странам понять значение Дня Победы для россиян. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в западных СМИ очень часто можно встретить информацию, опубликованную после торжеств 9 Мая, в которой сообщается о якобы «очередной демонстрации российского милитаризма».

Именно благодаря музыкальному марафону жители США и Европы наконец смогут понять, как россияне празднуют День Победы в РФ.

«Мы празднуем именно так: слушаем эти песни, мы их поем, мы говорим о наших предках, мы вспоминаем рассказы наших отцов, дедов — как у меня. Вот именно так, никак иначе», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Захаровой, так жители Запада «просто смогут понять, что это не имеет никакого отношения к милитаризму».

«Это наши эмоции, это наша история, это наша дань памяти, это наше стремление жить в мире и это то самое сообщение, которое мы хотим отправить всему миру, и главное — в будущее», — сообщила она.

В текущем году музыкальный марафон «Песни Победы» состоится в восьми странах.

В рамках Парада Победы в Москве зрителям будет продемонстрирован опытный беспилотный летательный аппарат, который способен наносить удары по наземным целям.