Для строительства 3D фонтана в Калининграде используют цветной бетон

Об этом заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Гарри Гольдман . Он проверил ход работ по строительству фонтана и сквера у здания областного центра культуры молодежи, больше известного калининградцам как Дом Культуры Моряков.

Вице-премьер вместе с архитекторами осмотрел стройплощадку будущего музыкального 3D фонтана, при постройке которого впервые в нашем регионе используют литье цветным бетоном. Также там высадят уже взрослые живые деревья. Всего вокруг фонтана будет 50 деревьев и 6000 кустарников. Их лично выбирал автор проекта.

По завершению работ площадь и фонтан передадут художественной галерее, которая вскоре переедет в здание центра культуры молодежи. Названия у будущего места отдыха пока нет, сейчас сквер строители называют «биржевой», по словам Гарри Гольдмана, калининградцы сами должны выбрать ему название. Проект реализуется на деньги инвесторов без использования бюджетных средств. Стоимость превышает 200 миллионов рублей.

Гарри Гольдман, заместитель председателя правительства Калининградской области:

— Это будет согласно концепции фонтан и площадь для горожан в рамках благоустройства города. Планируем все закончить в мае месяце, и в мае месяце сделаем открытие. Мы с открытием фонтана хотим сделать еще открытие выставки, посвященной Великой Отечественной войне. Постараемся ее сделать уже в здании ДКМ.