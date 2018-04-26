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В нижегородской пекарне, которую закрыли санитарные врачи, заявили о скором открытии
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В нижегородской пекарне, которую закрыли санитарные врачи, заявили о скором открытии 

nn.ru 45 минут назад
Вчера NN.ru писал о закрытии на 40 суток пекарни на улице Горького. Сегодня представитель кафе рассказал о планах на будущее и отношении к закрытию на своей странице в Facebook.
— Закрыли на Горького нашу пекарню. Основания-то такие плевые. Соседке не нравится наш запах из вентиляции и шум от холодильных камер. Вот и написала куда следует. Камеры мы разобрали и поставили вместо них холодильники. Теперь тишина. Но вот с вентиляцией засада. Мы бы и рады вывести ее на крышу и бог с ним, что это стоит как крыло от самолета. Но вот засада — жильцам не нравится и запах свежей выпечки и не дают разрешения на прокладку вентиляционной трубы по фасаду многоквартирного дома. И ладно бы помещение было бывшей квартирой. Так нет — коммерческий пристрой еще с советских времен. А жильцы говорят: «Мы не хотим пекарню, мы хотим тут аптеку», — написал Максим Бурганов. — Ну а СМИ прям как на подбор заголовки пишут «Пекарни закрыты за антисанитарию». К слову сказать, у одной из этих СМИ я был в редакции. Там грязнее, чем у нас на кухне.
Максим добавил, что «вопросы с нарушениями в пекарне решили и скоро откроются».
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