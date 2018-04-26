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430 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года
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430 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года 

АиФ Ростов 25 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, среди укушенных — 158 детей в возрасте до 14 лет.
Напомним, клещи — переносчики ряда заболеваний, в том числе крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза.
В 2017 году на Дону зафиксировано 38 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой.
Также зарегистрировано 34 больных иксодовым клещевым боррелиозом.
В настоящее время в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий, в том числе пастбищ, зон отдыха населения. К 24 апреля обработано 4638,52 га.
Кроме того, первичной обработкой охвачено 100% (434718 голов) крупного и около72% (575929 голов) мелкого рогатого скота.
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