430 жителей Дона обратились к медикам из-за укусов клещей с начала года

Согласно информации регионального управления Роспотребнадзора, среди укушенных — 158 детей в возрасте до 14 лет.

Напомним, клещи — переносчики ряда заболеваний, в том числе крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза.

В 2017 году на Дону зафиксировано 38 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой.

Также зарегистрировано 34 больных иксодовым клещевым боррелиозом.

В настоящее время в регионе проводятся противоклещевые обработки территорий, в том числе пастбищ, зон отдыха населения. К 24 апреля обработано 4638,52 га.

Кроме того, первичной обработкой охвачено 100% (434718 голов) крупного и около72% (575929 голов) мелкого рогатого скота.