Родители и дети в приемных семьях Челябинска смогут «разводиться»

Принятый в Челябинской области в 2015 году закон, который позволял создавать приемные семьи для пожилых людей, сегодня был изменен. Если раньше он не имел обратной силы, то сегодня депутаты приняли решение разрешить официально разрывать такие союзы.

«Мы прежде всего думали о том, как организовать эти семьи, а не ликвидировать их. Но тем не менее есть вопрос, касающийся того, а как же прекратить такие отношения. Раз вносятся изменения в законопроект, значит он живой», — прокомментировал принятый законопроект председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев

Оформить «развод» можно по нескольким основаниям, среди которых взаимное согласие сторон на прекращение деятельности приемной семьи, алкоголизм или иные опасные заболевания одного из детей-усыновителей или членов его семьи, а также если принятый в семью пенсионер решает сменить «родственников» или отправиться в дом престарелых. Семейный союз могут расторгнуть также при переезде ухаживающей стороны или лишении свободы.