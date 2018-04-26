Ещё
Родители и дети в приемных семьях Челябинска смогут «разводиться»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родители и дети в приемных семьях Челябинска смогут «разводиться» 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Принятый в Челябинской области в 2015 году закон, который позволял создавать приемные семьи для пожилых людей, сегодня был изменен. Если раньше он не имел обратной силы, то сегодня депутаты приняли решение разрешить официально разрывать такие союзы.
«Мы прежде всего думали о том, как организовать эти семьи, а не ликвидировать их. Но тем не менее есть вопрос, касающийся того, а как же прекратить такие отношения. Раз вносятся изменения в законопроект, значит он живой», — прокомментировал принятый законопроект председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Челябинской области Александр Журавлев.
Оформить «развод» можно по нескольким основаниям, среди которых взаимное согласие сторон на прекращение деятельности приемной семьи, алкоголизм или иные опасные заболевания одного из детей-усыновителей или членов его семьи, а также если принятый в семью пенсионер решает сменить «родственников» или отправиться в дом престарелых. Семейный союз могут расторгнуть также при переезде ухаживающей стороны или лишении свободы.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Акция красноярцев может попасть в Книгу рекордов России В Нефтеюганском районе отпраздновали День местного самоуправления В Екатеринбурге в субботу моют памятники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал23
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости14
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Что скрывают сотрудники кинотеатров2
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
10:00
Тайные послания, которые шлют нам мультипликаторы
Кино
10:08
Что скрывают сотрудники кинотеатров
Кино
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение