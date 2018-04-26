Тамара Гвердцители выпустила клип на песню Михаила Гуцериева 

Режиссёром видео выступил Олег Гусев. По его словам, ключевой образ маяка в клипе символизирует надежду на спасение, на встречу, на то, что все лучшее ещё впереди:
«Живут рядом две творческие натуры. Её тянет в небо, его — в море. Небо и море — две стихии, они находятся, с одной стороны, рядом, а, с другой стороны — так далеко друг от друга. Рядом, но не вместе. Вот так и герой в момент творческого кризиса уплывает на лодке в поисках вдохновения. Но после своих изысканий он возвращается к ней, так как она — главный источник его творчества. Она является притягательным светом, этот свет — её любовь».
Сама Тамара Гвердцители заявила, что всегда счастлива, когда песня, которую она исполняет, становится зримой и получает новую кино-жизнь.