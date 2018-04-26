В Данилове разработали «Нескучный путеводитель»

50 учащихся 7 — 11-х классов трех школ Данилова создали оригинальную экскурсию по городу. Проект «Нескучный путеводитель. Другой Данилов» стал победителем III всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

— Молодые люди представили нестандартный взгляд на привычные вещи, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — С помощью путеводителя жители Данилова могут посмотреть на свой город по-новому, а гости — получить яркие, необычные впечатления. Инициатива школьников, поддержанная профессиональным сообществом, позволила сформировать новую туристическую услугу.

В Даниловской художественной галерее уже подготовлена выставка фотографий и рисунков тех объектов и достопримечательностей, которые войдут в новый сборник. Ребята творчески интерпретировали информацию о каждом из них. Кураторами работы выступили ярославский искусствовед Екатерина Змеева, даниловский краевед Дмитрий Андреев . Участники проекта исследовали город, брали интервью у разных людей вместе с литератором и свободным музейщиком из Саратова Игорем Сорокиным . Под руководством фотографа из Санкт-Петербурга Антона Акимова учились снимать старые и новые дома, необычные и обычные места. Художница и преподаватель Вера Лапонкина из Москвы помогала школьникам делать веселые тематические коллажи. Художник и дизайнер, автор знака 1000-летия Ярославля Николай Кошкин — выполнять графические этюды.

— Про Данилов написано 25 краеведческих книг, а вот путеводитель — первый, — рассказала директор Даниловской художественной галереи Людмила Головина. — В начале лета новое издание будет доступно все желающим, сборник выйдет объемом 50 страниц, тиражом тысяча экземпляров.

Данилов, по мнению экспертов, очень хорошо смог воплотить градостроительную идею города-сада, поскольку традиционно отвечал типу малого города с ярко выраженным центром, с низкой плотностью и этажностью застройки. Сегодня он сохранил и функциональное значение исторического центра, и его пространственно-планировочную структуру, сетку улиц, площадей, кварталов конца XVII века, их масштаб и архитектуру зданий.

В путеводитель вошел и городской вокзал, и дом Масаинова, и тюремный замок, в котором недавно снимался фильм «Штрафник». Отдельный раздел будет посвящен диалектным словам. Их значение будет описано в виде зарисовок.