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Волгоградцев начнут закалять двухнедельными отключениями горячей воды
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Волгоградцев начнут закалять двухнедельными отключениями горячей воды 

v1.ru 37 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде с начала мая начнутся двухнедельные отключения воды. Жителям каких домов придется закаляться и кипятить воду в кастрюлях, смотрите в графике от V1.ru.
— За две недели рабочие поменяют изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют измерительные приборы и внимательно осмотрят все детали, — поделились планами в компании «Концессии теплоснабжения». — К сожалению, обойтись без отключений невозможно. Если не отключить горячую воду во время испытаний, то в трубах могут появиться дыры.
В «Концессиях теплоснабжения» добавляют, что стандартный плановый ремонт длится ровно две недели. Из-за нештатных ситуаций коммунальщики могут попросить у администрации города дополнительную неделю.
С 4 по 17 мая в Дзержинском районе без горячей воды останется детский сад № 32.
С 16 по 29 мая окончания работ будут ждать жители домов по улицам:
51-й Гвардейской дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65;
Восточно-Казахстанская, 16, 18;
Космонавтов, 59, 61;
Новорядская, 56, 58;
Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;
детские сады: № 31, 327, 333;
лицей № 7.
В Ворошиловском районе холодная вода будет течь с 10 по 23 мая. Приготовиться к отключениям стоит жителям домов:
улицы Калинина, 11;
улицы Циолковского, 2;
детскому саду № 280.
Отключения не обойдут стороной и волгоградцев из Советского района. С 15 по 28 мая греть воду в чайниках и кастрюлях придется жителям домов на улицах:
Волгоградская, 9, 11, 13, 162;
Голубятникова, 9, 10, 12;
Терешковой, 9;
медицинские учреждения: поликлиника № 31, поликлиника РЖД.
В Кировском районе отключения с 10 по 23 мая грядут по адресам:
улица Курчатова, 10а, 18;
улица С. Чекалина, 3, 7, 8;
детский сад № 153;
офтальмологическое отделение городской клинической больницы №1.
В самом южном районе города с 22 по 31 мая без горячей воды останутся на улицах:
Водников, 12а;
Черепановых, 3;
детский сад № 221;
МУЗ больница № 10 (главный корпус, поликлиника, наркологический диспансер).
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