Волгоградцев начнут закалять двухнедельными отключениями горячей воды

В Волгограде с начала мая начнутся двухнедельные отключения воды. Жителям каких домов придется закаляться и кипятить воду в кастрюлях, смотрите в графике от V1.ru

— За две недели рабочие поменяют изношенные узлы и агрегаты, почистят котлы и газовые горелки, отремонтируют измерительные приборы и внимательно осмотрят все детали, — поделились планами в компании «Концессии теплоснабжения». — К сожалению, обойтись без отключений невозможно. Если не отключить горячую воду во время испытаний, то в трубах могут появиться дыры.

В «Концессиях теплоснабжения» добавляют, что стандартный плановый ремонт длится ровно две недели. Из-за нештатных ситуаций коммунальщики могут попросить у администрации города дополнительную неделю.

С 4 по 17 мая в Дзержинском районе без горячей воды останется детский сад № 32.

С 16 по 29 мая окончания работ будут ждать жители домов по улицам:

51-й Гвардейской дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65;

Восточно-Казахстанская, 16, 18;

Космонавтов, 59, 61;

Новорядская, 56, 58;

Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;

детские сады: № 31, 327, 333;

лицей № 7.

В Ворошиловском районе холодная вода будет течь с 10 по 23 мая. Приготовиться к отключениям стоит жителям домов:

улицы Калинина, 11;

улицы Циолковского, 2;

детскому саду № 280.

Отключения не обойдут стороной и волгоградцев из Советского района. С 15 по 28 мая греть воду в чайниках и кастрюлях придется жителям домов на улицах:

Волгоградская, 9, 11, 13, 162;

Голубятникова, 9, 10, 12;

Терешковой, 9;

медицинские учреждения: поликлиника № 31, поликлиника РЖД

В Кировском районе отключения с 10 по 23 мая грядут по адресам:

улица Курчатова, 10а, 18;

улица С. Чекалина, 3, 7, 8;

детский сад № 153;

офтальмологическое отделение городской клинической больницы №1.

В самом южном районе города с 22 по 31 мая без горячей воды останутся на улицах:

Водников, 12а;

Черепановых, 3;

детский сад № 221;

МУЗ больница № 10 (главный корпус, поликлиника, наркологический диспансер).