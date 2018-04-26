Снимите мультфильм про свою любимую игрушку 

«Классный журнал», «КиноДетство» и Tlum.Ru объявляют конкурс на лучший мультфильм про любимую игрушку. Создавать мультики своими руками не так сложно, как кажется!
Для участия в конкурсе нужно создать мультфильм в жанре покадровой анимации (как это сделать — читайте в нашем материале здесь или на сайте «Классного журнала») и загрузить в YouTube или другой видеосервис. Обязательное условие: главные герои мультфильма — любимые игрушки!
Когда видео будет загружено, заполните специальную анкету, скопируйте туда ссылку на ваш мультфильм и ждите окончания конкурса — 31 августа! А можете не просто ждать, но и снять второй, третий и даже десятый мультик.
3 сентября жюри выберет 10 победителей и наградит их множеством призов. Среди них плюшевые «Ми-ми-мишки», куклы и книги «Сказочный патруль», раскраски и пазлы и много всего другого.
Отдельная номинация — «Мультик с очаровательной пони» — есть для тех, кто уже купил себе маленькую плюшевую ПониМашку. Правила те же, а среди призов 10 полугодовых подписок на «Классный журнал» или журнал «ПониМашка» (на ваш выбор). Все участники конкурса получат бесплатную подписку на pdf-версию «Классного журнала».
Удачи и вдохновения!
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