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В стенах Измайловского Кремля пройдет концерт народных песен
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В стенах Измайловского Кремля пройдет концерт народных песен 

Управа района Измайлово города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Боярском зале Измайловского Кремля 29 апреля состоится концерт Фольклорного ансамбля «Ерема» и гостей из Липецкой области, носителей старинных певческих традиций.
В концертной программе «Как у Вани на поляне» выступит фольклорный ансамбль «Ерема». Руководитель ансамбля Марина Ерёмина, гармонист Юрий Прохоров. В завершении концерта гостей ждет вечорка Открытой школы народного танца вместе с гостями из Липецкой области под руководством Ильи Ахрамеева. «Ерема» — лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, создан в 2005 году Ереминой Мариной Васильевной. В 2017 году фольклорный ансамбль получил Грант I степени мэра Москвы в сфере культуры и искусства.
Главная задача коллектива — изучение народных песенных, инструментальных и хореографических традиций и обрядов, сохранение и возрождение бесценных исторических музыкальных и бытовых традиций Липецкой области. В основе репертуара лежит аутентичный русский фольклор, записанный и расшифрованный участниками коллектива во время фольклорных экспедиций по Липецкой области.
Неоднократно коллектив выступал на сценах Дома музыки и консерватории, Кремлевского Дворца. Он является постоянным участником мероприятий, организованных столичным департаментом культуры и с успехом выступает на городских площадках.
Концертная программа включает выступление сводного ансамбля сел Демкино и Колыбельского Чаплыгинского района — одного из самых ярких представителей липецкого фольклора, уникального своей певческой традицией и сохранившимися костюмами. Дуэт сестер из Замартынья Добровского района — Марим Голиковой и Натальи Прохоровой — исполняет уже ставшие образцом липецкого фольклора композиции. Супруги Анна и Анатолий Логиновы исполнят традиционные плясовые частушечные формы, которые будут сопровождаться игрой на уникальной рояльной гармони.
Начало в 15:00.
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