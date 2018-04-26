Детский омбудсмен Свердловской области о марше школьниц в балетках по снегу: этим гордиться надо

«В это время в Екатеринбурге проходил один из региональных этапов всероссийского конкурса для военно-патриотических клубов. Одна из номинаций — это строевой смотр. Решение [о выступлении — прим. ГМ] принималось с детьми и с родителями. Никто никого не заставлял».

Он уточнил, что на одной из самых популярных фотографий с мероприятия запечатлена команда девочек из Карпинска, которые маршируют по заснеженной площади в балетках.

«Мы с ними связались, поговорили с руководителем. В настоящий момент ни в наш адрес, ни в адрес каких-то других государственных органов жалоб по этому поводу не поступало. Когда мы поговорили с руководителем, мы убедились в том, что прошло собрание с родителями вместе с ребятами. Никаких жалоб и претензий к организаторам, к руководителям этой команды не было. Решение выступать в такую погоду, именно в этой форме, было принято коллективно [детьми — прим. ГМ] вместе со своим руководителем. В этой ситуации я бы порадовался. Мне кажется, этим гордиться надо».

Фотографии творческого конкурса распространили пользователи социальных сетей. На них запечатлены девочки в коротких юбках, блузках и балетках, марширующие по снегу перед мужчинами в зимней военной форме. Это произошло на площади возле городского Дома офицеров в Екатеринбурге. Там проходил этап конкурса проекта «Сыны и дочери Отечества».