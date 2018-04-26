Картины на заборе. Как полковник в отставке на спор художником стал

Что нужно для того, чтобы быть счастливым? Заниматься в жизни не тем, что любишь и умеешь. История Валерия Романенко из Калининграда — наглядное тому подтверждение.

Критика — это нормально

Остановка на пересечении улиц Катина и Менделеева у одного из садовых обществ Калининграда. Люди ждут автобус и оживлённо обсуждают работы местного художника.

«Эту я в спальню не повесила бы — мрачновато», — демонстрирует наличие вкуса дама в шляпке. Её спутник не соглашается, ему нравится всё. К беседующим присоединяется студентка. Кэтрин признаётся, что приехала из Техаса и не ожидала увидеть на окраине города такую красоту. Особенно её поразили квадратные яблоки.

«Если фрукты, когда они только начинают расти, поместить в квадратную форму, они примут её очертания. Помести любого из нас в рамки — и мы станем такими же», — поясняет внезапно появившийся художник.

Кэтрин аллегории не поняла.

«Наверное, квадратные вкуснее», — радостно предположила она.

Валерий Иванович впервые взялся за кисти прошлой зимой. До этого 20 лет прослужил в Арзамасе-16, где делали ядерное оружие. 82 км колючей проволоки, 200 тысяч населения — все не выездные. Командовал частью, в 37 вышел в отставку. После этого полковник попробовал себя в финансовой сфере, строительстве, гостиничном бизнесе. Как-то поспорил с друзьями, что можно достичь успеха в любой деятельности, и начал творить.

Сначала его внимание привлекло дерево: фактура, природный узор. Сложил кусочки — «ожили» суслики с выпученными глазами. Кто-то выбросил шкаф с зеркалом — приделал к нему очки, куски дерева с сучком. Назвал работу «Зри в корень!». Жена Светлана оценила: «Гениально!».

Сейчас в её смартфоне — около сотни фоторабот мужа. Что-то купили, что-то взяли для экспозиции, многое он раздарил. Пишет Валерий Иванович по дереву обычными красками для малярных работ, по 90 рублей за банку. Такому материалу не страшны снег и дождь. Картины привинчены к забору, но ретивые любители живописи умудрились две стащить. Автор не обижается.

«Значит, так сильно они им понадобились. Можно спрятать картины в доме, но я хочу, чтобы их видели. Так они дарят радость, — говорит Валерий. — Не люблю называть себя громко «художник», но когда вижу, как идёт бабуля и благостно крестится на мои картины или незнакомцы говорят: «Спасибо!», это дорогого стоит. Искусствоведы тоже были — сравнивают с «голландцами». Но если скажут, что плохо, не расстроюсь. Критика — это нормально…»

Валерий Романенко на материальном не зациклен. Уверен, на хлеб с маслом заработает. А вот время старается попусту не тратить. Поздно ложится и рано встаёт.

Картины со смыслом

«Жена Света просит меня: мол, нарисуй цветочки, натюрморты. Публика любит. Я могу, но предпочитаю картины со смыслом», — признаётся Валерий и демонстрирует свои творения: вот картина «Мироточит».

Создатель как будто бы говорит: «Как я устал пытаться сделать эту Землю лучше… ». Есть свой чёрный квадрат: маленькая голубая точка в тёмной Галактике. Вот на куске дерева разбитая чашка, расколотая планета, мужчина и женщина на краях разлома тянутся друг к другу.

«Когда поссоришься — планета пополам. Важно беречь и любить родных и этот хрупкий мир, иначе всё исчезнет», — говорит художник.

О роли женщины в обществе у него своё мнение.

«Недавно беседовал с дамой с большими претензиями. Жаловалась, что не может найти мужа. А всё потому, что «надела на себя пиджак». Не должна женщина брать на себя мужское. Когда служил в ядерном центре, знал одного академика. Он создавал ракеты, жена варила борщ. Он не советовал ей, как солить борщ, а она — как запускать ракеты. Но я искренне уверен, без её борща не было бы его ракет», — говорит Валерий.

Главная проблема современности, по мнению Валерия, в том, что часто мы занимаемся в этой жизни не тем, что любим и умеем. И оттого не чувствуем себя счастливыми. Но стоит позволить себе быть свободным, и жизнь сама идёт навстречу. Валерий старается получать удовольствие от каждого её момента. Даже надоедливый прибалтийский дождь его не расстраивает. А сколько радости дарит дочь — 12-летняя Варвара, «порхающая» над фортепиано. Разве это измеришь деньгами?