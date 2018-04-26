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Глава управы района Марьино Вадим Чернышов проведет встречу с жителями на Новочеркасском бульваре
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Глава управы района Марьино Вадим Чернышов проведет встречу с жителями на Новочеркасском бульваре 

Управа района Марьино 32 минуты назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
В среду, 16 мая, в помещении школы №491 на Новочеркасском бульваре состоится плановая встреча главы управы района Марьино Вадима Чернышова с жителями.
— Участники встречи рассмотрят темы: «Об организации летнего отдыха детей и подростков района» и «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период», — отметили в управе района Марьино.
Встреча начнется в 19.00 по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 17. С 18.30 будет организован прием горожан представителями районных служб. (то)
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