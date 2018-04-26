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Выбираем лучшую версию фильма «12 стульев»: Гайдай или Захаров?
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Выбираем лучшую версию фильма «12 стульев»: Гайдай или Захаров? 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Споры о том, какая из двух экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев» лучше, не утихнут, наверное, никогда. Кому-то ближе 2-серийная постановка Леонида Гайдая, а другим 4-серийная телеверсия Марка Захарова. Кто-то считает лучшим Бендером Гомиашвили, а другие не признают другого, кроме Миронова.
Блогер Виталий Дубогрей, он же dubikvit предложил сравнить две версии и выбрать ту, которая особенно полюбилась зрителям.
Категорично сравнивать эти два фильма не совсем корректно. Хоть они и сняты по одному роману, они абсолютно разные. Разные даже по жанру. Вы скажете, что и тот и другой комедии? Да. Но комедии тоже различаются. Гайдай снял классическую эксцентрическую комедию, делать которые он был большой мастер. Жанр же телеверсии Захарова я даже затруднюсь точно назвать. Мюзикл, наверное, самое близкое определение. Сам же Захаров называл этот фильм «литературно-музыкальной композицией с текстом, который не является прямой речью».
Но раз их все равно сравнивают, давайте сравнивать.
Начнем с Великого Комбинатора.
Гайдай на роль Остапа Бендера, после долгих проб, в которых поучаствовали наверное практически все актеры мужского пола подходящего возраста, утвердил Арчила Гомиашвили. Захаров без всяких проб взял Андрея Миронова.
Ипполит Матвеевич Воробьянинов.
У Гайдая его роль сыграл Сергей Филиппов. У Захарова — Анатолий Папанов.
Отец Федор.
Две блестящие работы — Михаила Пуговкина и Ролана Быкова.
Дворник Тихон.
Юрий Никулин супротив Николая Скоробогатова.
Голубой воришка Альхен.
Григорий Шпигель и Олег Табаков.
Мадам Грицацуева.
Наталья Крачковская и Лидия Федосеева-Шукшина.
Слесарь Полесов.
Николай Горлов и Савелий Крамаров.
Коля и Лиза Калачевы.
Виктор Павлов и Наталья Варлей супротив Виктора Проскурина и Татьяны Божок.
Эллочка-людоедка.
Наталья Воробьева и Елена Шанина.
Инженер Щукин.
Игорь Ясулович и Александр Абдулов.
Одноглазый шахматист.
Савелий Крамаров и Александр Ширвиндт.
Монтер Мечников.
Георгий Вицин и Лев Борисов.
Инженер Брунс с супругой.
Владимир Этуш и Нина Гребешкова супротив Михаила Светина и Галины Соколовой.
Нельзя не отметить, что 10 актеров сыграли в обоих версиях (а двое даже одну и ту же роль).
Самые заметные, это конечно Георгий Вицин, сыгравший монтера Мечникова у Гайдая и гробовых дел мастера Безенчука у Захарова.
Савелий Крамаров — одноглазый шахматист у Гайдая и слесарь Полесов у Захарова.
Григорий Шпигель — Голубой воришка Альхен у Гайдая и редактор газеты «Станок» у Захарова.
Юрий Медведев — театрал на спектакле «Колумб» у Гайдая и председатель тиражной комиссии на теплоходе у Захарова.
Ну а раз мы все равно сравниваем, давайте тогда голосовать:
12 стульев Гайдая и Захарова
Версия Гайдая
Версия Захарова
Обе хороши
Удачной экранизации этой книги еще не сняли
Их нельзя сравнивать
Результаты голосования
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Ну и чтобы поставить все точки над и, еще одна голосовалка:
Лучший Бендер из «12 стульев»
Арчил Гомиашвили
Андрей Миронов
Мне нравятся оба  Оба не годятся
Результаты голосования
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