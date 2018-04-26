Выбираем лучшую версию фильма «12 стульев»: Гайдай или Захаров?

Споры о том, какая из двух экранизации романа Ильфа и Петрова «12 стульев» лучше, не утихнут, наверное, никогда. Кому-то ближе 2-серийная постановка Леонида Гайдая , а другим 4-серийная телеверсия Марка Захарова . Кто-то считает лучшим Бендером Гомиашвили, а другие не признают другого, кроме Миронова.

Блогер Виталий Дубогрей, он же dubikvit предложил сравнить две версии и выбрать ту, которая особенно полюбилась зрителям.

Категорично сравнивать эти два фильма не совсем корректно. Хоть они и сняты по одному роману, они абсолютно разные. Разные даже по жанру. Вы скажете, что и тот и другой комедии? Да. Но комедии тоже различаются. Гайдай снял классическую эксцентрическую комедию, делать которые он был большой мастер. Жанр же телеверсии Захарова я даже затруднюсь точно назвать. Мюзикл, наверное, самое близкое определение. Сам же Захаров называл этот фильм «литературно-музыкальной композицией с текстом, который не является прямой речью».

Но раз их все равно сравнивают, давайте сравнивать.

Начнем с Великого Комбинатора.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов.

Отец Федор.

Дворник Тихон.

Голубой воришка Альхен.

Мадам Грицацуева.

Слесарь Полесов.

Коля и Лиза Калачевы.

Эллочка-людоедка.

Инженер Щукин.

Одноглазый шахматист.

Монтер Мечников.

Инженер Брунс с супругой.

Нельзя не отметить, что 10 актеров сыграли в обоих версиях (а двое даже одну и ту же роль).

Самые заметные, это конечно Георгий Вицин, сыгравший монтера Мечникова у Гайдая и гробовых дел мастера Безенчука у Захарова.

Савелий Крамаров — одноглазый шахматист у Гайдая и слесарь Полесов у Захарова.

Григорий Шпигель — Голубой воришка Альхен у Гайдая и редактор газеты «Станок» у Захарова.

Юрий Медведев — театрал на спектакле «Колумб» у Гайдая и председатель тиражной комиссии на теплоходе у Захарова.

Ну а раз мы все равно сравниваем, давайте тогда голосовать:

12 стульев Гайдая и Захарова

Версия Гайдая

Версия Захарова

Обе хороши

Удачной экранизации этой книги еще не сняли

Их нельзя сравнивать

Результаты голосования

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Ну и чтобы поставить все точки над и, еще одна голосовалка:

Лучший Бендер из «12 стульев»

Арчил Гомиашвили

Андрей Миронов

Мне нравятся оба Оба не годятся

Результаты голосования

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