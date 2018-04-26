«Дневник читателя». Зачем слушать аудиокниги?Также в программе:
— 41 потенциальный бестселлер. Премия «Большая книга» объявила длинный список.
— Только у нас: фрагмент нового романа Гузель Яхиной «Дети мои».
Участники:
— Татьяна Плюта, генеральный директор ООО «Аудиокнига» издательского холдинга ЭКСМО/АСТ.
Ведущая: Наталья Ломыкина.
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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ
Премия «Большая книга» объявила длинный список этого сезона — на награду претендует 41 произведение. Председатель совета экспертов Михаил Бутов назвал список этого года выдающимся. А также пояснил, что в этот раз в длинном списке много не только известных имен и признанных авторов, но и произведения литераторов, о которых эксперты прежде никогда не слышали. «Они не обязательно новички, — пояснил Бутов, — они где-то годами потихоньку развивались. Должен заметить, в этом сезоне именно их тексты чаще всего стяжали сердца экспертов».
Я прочла примерно половину романов длинного списка и должна сказать, что он действительно интересный. В частности, в нем оказался Андрей Геласимов с романом «Роза ветров», Наталья Громова с книгой об Ольге Берггольц «Смерти не было и нет. Опыт прочтения судьбы», Дмитрий Быков с романом «Июнь», Борис Минаев со сборником «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х», Марина Москвина с сагой «Крио», Виктор Пелевин и его «iPhuck 10», Мария Степанова с уникальной книгой «Памяти памяти», Яна Вагнер с психологическим триллером «Кто не спрятался», Дмитрий Глуховский с романом «Текст», Сергей Шаргунов с новым сборником «Свои» и другие.
Впереди самое напряженное для совета экспертов время — формирование списка финалистов. Он будет объявлен уже в мае на традиционном Литературном обеде.
Напомню, в прошлом сезоне лауреатом премии «Большая книга» стал писатель и критик Лев Данилкин с биографией «Ленин. Пантократор солнечных пылинок», второе место занял Сергей Шаргунов с биографией Катаева, а третье — Шамиль Идиатуллин с романом «Город Брежнев».
АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО
После мартовского выпуска, где я дала послушать фрагмент романа Сомерсета Моэма «Театр» в исполнении блистательной Юлии Рутберг, меня забросали вопросами: что послушать, кто читает, какие новинки выйдут весной вместе с печатной версией. Спрашивали даже так: «Я очень люблю слушать »Гарри Поттера" в исполнении Стивена Фрая, а есть у нас что-нибудь подобное?". Отвечаю: есть. И чтобы не быть голословной, я пригласила в студию Татьяну Плюта, главу проекта «Аудиокнига» издательского холдинга Эксмо/АСТ и попросила ее рассказать о тех книгах: современных и классических, которые читают для нас профессиональные чтецы и известные актеры.
Благодаря проекту «Аудиокнига» у наших слушателей есть уникальная возможность познакомиться с фрагментом нового романа Гузель Яхиной «Дети мои» в исполнении Александра Клюквина. А также фрагмент из «Истории государства российского» Бориса Акунина, читает Александр Клюквин, и фрагмент романа Алексея Иванова «Тобол. Много званых» в исполнении Ивана Литвинова.
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