«Дневник читателя». Зачем слушать аудиокниги?

«Дневник читателя». Зачем слушать аудиокниги?Также в программе:

— 41 потенциальный бестселлер. Премия «Большая книга» объявила длинный список.

— Только у нас: фрагмент нового романа Гузель Яхиной «Дети мои».

Участники:

Татьяна Плюта , генеральный директор ООО «Аудиокнига» издательского холдинга ЭКСМО/АСТ.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Премия «Большая книга» объявила длинный список этого сезона — на награду претендует 41 произведение. Председатель совета экспертов Михаил Бутов назвал список этого года выдающимся. А также пояснил, что в этот раз в длинном списке много не только известных имен и признанных авторов, но и произведения литераторов, о которых эксперты прежде никогда не слышали. «Они не обязательно новички, — пояснил Бутов, — они где-то годами потихоньку развивались. Должен заметить, в этом сезоне именно их тексты чаще всего стяжали сердца экспертов».

Впереди самое напряженное для совета экспертов время — формирование списка финалистов. Он будет объявлен уже в мае на традиционном Литературном обеде.

Напомню, в прошлом сезоне лауреатом премии «Большая книга» стал писатель и критик Лев Данилкин с биографией «Ленин. Пантократор солнечных пылинок», второе место занял Сергей Шаргунов с биографией Катаева, а третье — Шамиль Идиатуллин с романом «Город Брежнев».

АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО

После мартовского выпуска, где я дала послушать фрагмент романа Сомерсета Моэма «Театр» в исполнении блистательной Юлии Рутберг , меня забросали вопросами: что послушать, кто читает, какие новинки выйдут весной вместе с печатной версией. Спрашивали даже так: «Я очень люблю слушать » Гарри Поттера " в исполнении Стивена Фрая, а есть у нас что-нибудь подобное?". Отвечаю: есть. И чтобы не быть голословной, я пригласила в студию Татьяну Плюта, главу проекта «Аудиокнига» издательского холдинга Эксмо/АСТ и попросила ее рассказать о тех книгах: современных и классических, которые читают для нас профессиональные чтецы и известные актеры.

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