Таисия Игуменцева: «Муж из аленького цветочка превратился в чудовище»

— Любопытно, помните ли вы в подробностях момент вашего знакомства?

Сергей: Это произошло на кастинге в районе метро «Бауманская», где мы сейчас как раз живем.

Таисия: Я тогда снимала свой первый дипломный фильм «Дорога на», который, как оказалось впоследствии, оказал влияние не только на мое профессиональное будущее, но и на личную жизнь. Мы вместе уже семь лет, и нам удобно отсчитывать нашу годовщину. Конечно, тогда в первую очередь я присматривалась к Сереже как к артисту и запомнила его по спектаклям в Театре-студии Женовача. И совершенно точно сначала я влюбилась в героя, а потом, как выяснилось, характер Сергея Аброскина абсолютно совпал с тем, что было написано в моем сценарии. То есть в каком-то смысле я сама придумала себе мужа, а позже судьба нас соединила.

— Таисия, а чем вас привлек будущий супруг?

Таисия: Непосредственностью и свободой действий. Часто ведь так случается, что артисты, приходящие на кастинг, изо всех сил стараются понравиться. А у Сергея наблюдалась какая-то полная отрешенность, словно ему не очень-то все и нужно.

Сергей: Дело в том, что я же знал, куда шел — какая-то обычная студенческая дипломная работа. Мне бы эту искреннюю отстраненность на кастингах крупных проектов! Известно же, что когда чрезмерно стараешься, ничего хорошего не выходит. А у Таси еще была история, где персонаж матерится по дворам, выражая таким образом свою неприкаянность. Я не оценивал, хорошо это или плохо, сам матом не ругался… Только вот в последнее время у меня иногда проскакивает…

— Это притом что вы, несмотря на явную склонность к точным наукам, с детства играли в футбол и сразу после школы поступили в Московскую государственную академию физической культуры. РАТИ же возник гораздо позже…

Сергей: Все так. Я легко справлялся с математикой и сейчас прекрасно считаю, но и в футбол я играл достойно, поэтому чувствовал себя нормально года два в своем первом вузе, хотя постепенно стало не хватать какой-то духовности, культурного обогащения, и я обратил внимание на театральный вуз. Так вот, возвращаясь к первой встрече с будущей женой, я увидел эффектную шатенку в кресле режиссера, попробовался у нее и поехал спокойно домой. Все закрутилось только в процессе съемок. Я наблюдал азартно работающую девушку, и меня почему-то неодолимо к ней влекло. Практически в первый раз со мной произошла столь мощная влюбленность. До этого я неоднократно слышал, как многие рассказывают про четкое понимание, что перед тобой твой родной человек, и вот сам с этим столкнулся.

Таисия: И в моем случае это чудо, что я сочинила себе героя, а позже повстречала такого реального человека. Несмотря на то что Сергей старше меня на семь лет, мы вместе растем, развиваемся… Поначалу он мне казался таким «аленьким цветочком», вечно играющим святых, блаженных, но мы все меняемся… И я, кстати, до сих пор не изучила мужа до конца, каждый раз открываю его с новой стороны, и это невероятно интересно в семейных отношениях.

— В вашем случае это тоже было постепенное осознание собственных чувств?

Таисия: Знаете, я совершенно не романтик и не настолько тонко ощущаю эту жизнь, как многие. Может быть, это профессиональная режиссерская особенность — сохранять самообладание. Но я могу рассказать о поворотном событии в наших отношениях. О таком трагикомичном эпизоде в Ярославле. Я уже тоже ловила себя на притяжении к Сергею, хотела остаться с ним наедине. В один из дней мне удалось договориться, чтобы нас на обеденный перерыв поместили погреться в машину — странный, старый, зеленый «Москвич». Мы с Сергеем сели вдвоем на заднее сиденье, и поскольку я боялась с ним заговорить, продемонстрировать какие-то эмоции, молчала и давилась киношным пловом. Сергей вел себя так же, напряжение буквально нарастало, и тут атмосферу разрядил водитель — он плюхнулся в кресло и со словами: «Я вас сейчас разогрею!» — резко газанул, весь наш плов из тарелок взлетел в воздух, мы одновременно расхохотались… и как-то убедились в своих чувствах друг к другу.

— Интересно, как быстро вы поженились?

Таисия: Ровно через три месяца, как у нас завязались романтические отношения. В жизни же нужно быть смелыми и уметь брать ответственность за свои поступки.

Сергей: Помню, как делал предложение руки и сердца. Мы с Тасей пили шампанское из пластиковых стаканчиков, сидя на траве на Славянской площади, у метро «Китай-город», ну я и предложил ей стать моей женой. Тася до сих пор мне припоминает эту дурацкую ситуацию и предложение без кольца. (Улыбается.)

— Таисия, вы производите впечатление весьма независимой особы. Такие обычно довольно поздно связывают себя узами брака…

Таисия: Мне был двадцать один год, и мой характер еще не совсем сформировался, мне был свойственен творческий максимализм. Но замуж я выходила точно по любви. (Улыбается.)

— Свадьба была организована по оригинальному сценарию?

Таисия: Да, по моему. Играли мы ее в июле, в Переделкине, в Доме писателей. Я хотела обойтись без тамады, и не потому что не люблю весь этот традиционный антураж, а потому что мы хотели как-то не банально отпраздновать торжество, чтобы оно надолго сохранилось в памяти нашего окружения. Все-таки это мероприятие не для жениха с невестой, а больше для их родителей и родственников. Поэтому я пригласила театр клоунов, которые развлекали нас в течение всего дня.

Сергей: Гостей собралось не очень много — человек тридцать. Только близкие и друзья. Был крестный отец Таси, товарищи ее папы по студенческой скамье… А когда стемнело, началось огненное шоу, которое мы тоже заказали. Так что все остались в полном восторге.

— Наверное, и образ невесты был ошеломляющим…

Таисия: Если вы думаете, что я сшила себе какое-то уникальное, роскошное платье, то ошибаетесь: купила в магазине первое попавшееся. Я не уделяю особенного внимания всем этим чисто женским штучкам. Мне важнее какие-то события, впечатления, нежели внешний антураж и ощущение красивой себя. Мне даже кажется, что чрезмерное заострение внимания на себе — это настоящая чума нынешнего века.

— Хорошо, а каким тогда предстал ваш новоиспеченный супруг?

Таисия: А я его в какой-то момент даже потеряла — он ушел тусоваться с Женовачом, а я осталась со своими друзьями.

Сергей: В принципе свадьба — это испытание. Не слишком веселое. Но его надо достойно выдержать на виду у всех.

— Даже для артиста это проблема?

Сергей: Я из той категории актеров, которые раскрываются, когда у них на душе полный штиль. В шуме, суете, пафосе, рядом с какими-то крутыми людьми я буду вести себя достаточно скрытно, без демонстрации чего-то эдакого публике. Это же не работа.

— Кстати, Сергей, а насколько вам органично сниматься у девушки, в которую вы влюблены? Вы же после дебютной короткометражки Таисии участвовали и в следующей полнометражной картине «Отдать концы!».

Сергей: Поначалу мне было комфортно. На первом кино, на втором… А вот на третьем — «30 свиданий» — стало как-то тяжеловато. Я не раз слышал, что некоторым актрисам работать со своими вторыми половинами-режиссерами бывает сложно. Случаются настоящие скандалы, когда вся группа затыкает уши и покидает поле битвы. Мы подобных сцен себе не позволяем, но я обнаружил, что семейный подряд — это не всегда хорошо. Личное накладывается на профессиональное, что не на пользу отношениям. Не случайно мудрые люди стараются не смешивать работу и дом. Но, возможно, когда-нибудь у нас получится разорвать этот порочный круг и работать вместе с удовольствием.

Таисия: Мне-то как раз кажется, что в творческом запале, пускай даже и в конфликте, может родиться что-то реально стоящее. Возможно, я была излишне требовательна к Сергею, зная, что он способен на большее. Хотелось доказать и себе, и мужу, и всей съемочной площадке, что Аброскин исключительно талантливый и тут не просто так находится.

— Таисия, простите, а разве «30 свиданий» — это ваше кино?

Таисия: Да. Три года назад, когда убедилась, что публичность не приносит мне счастья, приняла решение взять псевдоним Татьяна Капитан и снимать качественные, комедийные ленты. Такие, например, как «Детки напрокат» с Равшаной Курковой или «30 свиданий» с Натальей Медведевой . Но поскольку практически не даю интервью, далеко не все об этом знают.

— А почему вы избегаете публичности?

Таисия: Просто живу другими ценностями. Это мой осознанный выбор. Не стремлюсь расходовать энергию, терять себя, вести двойную жизнь: свою и в социальных сетях, в СМИ. Ради чего это все? Я попробовала, накрутила себе две тысячи подписчиков за месяц и охладела. Понимаете, я занимаюсь тем, что мне нравится, но не одержима выставлять свою персону напоказ.

— Таисия, у вас уже довольно успешная биография: ваша «Дорога на» на Каннском кинофестивале в рамках конкурса ученических короткометражек Cinefondation удостоилась первого места. А затем вы получили диплом лауреата «За авторскую смелость и нонконформизм» на фестивале «Кинотавр» и Гран-при Международного фестиваля киношкол для молодых режиссеров. Натуральная феерия!

Таисия: Мечта любого киношника — пройти по красной дорожке Каннского кинофестиваля, и мне удалось это сделать дважды. Я воздержусь от комментариев, насколько это влияет на карьеру, но об антураже поговорить могу. Так, первый раз мой наряд был изумрудно-коричневый, в русском стиле от Виктории Газинской, который положительно отметили американские конкуренты, а во второй раз я облачилась уже в темный фрак, как и планировала. Конечно, легендарная лестница в Каннах существенно короче, чем кажется по телевизору, и сам кинотеатр неприметный снаружи, хотя и помпезный внутри. Но, как бы ни были приятны все награды и призы, это все от лукавого…

— У вас у обоих в прошлом есть объединяющий момент: Таисия окончила православную гимназию, а Сергей видел себя семинаристом…

Таисия: На религиозных выставках мы и сегодня бываем, но соединила нас не религия.

— Дома вы обсуждаете рабочие моменты?

Сергей: Естественно, дома мы все обсуждаем.

Таисия: Сергей очень боится играть спектакли, когда я присутствую в зале. Я всегда говорю правду и настроена его стимулировать. Но, увы, однажды благодаря моему присутствию Сергей напрочь забыл текст. Он открыл рот, и повисла пятиминутная пауза.

Сергей: Да, для меня это кошмар. Никакого полета и импровизации. Когда Тася приходит, я сразу сам не свой, скован, не могу себя настроить на игру. Не знаю уж отчего так происходит… Но когда мама в зале, у меня та же беда.

— Таисия: Сергей, а вы указываете супруге на огрехи?

Сергей: Я не критик по натуре. Какой смысл обсуждать процесс? Лучше смотреть на результат и его оценивать. Я же вижу, сколько труда Тася вкладывает, чтобы выстроить характеры героев, всю сюжетную линию. И у жены настолько яркая индивидуальность, что и ее режиссерский почерк самобытен. У нее характер вроде тихий, а потом следует взрыв, и в ее фильмах то же самое происходит. Плюс все это дополняется парадоксами, циничным черным юмором. Тася виртуозно дополняет текст шутками. И как любое кино, созданное женщиной, оно более искреннее, чувственное и теплое.

— Режиссер — это так брутально… Какие-то мужские проявления в Таисии присутствуют?

Сергей: Она всегда захватывает лидерские позиции.

Таисия: Я женственная, но силу воли никто не отменял. Умею управлять людьми, убеждать их.

— За семь совместно прожитых лет у вас уже сформировались устойчивые традиции? Как проводите свободное время?

Таисия: Каждый свободный день расписан всевозможными мероприятиями. Очень любим квесты — на днях посетили забавную «Египетскую пирамиду», где наелись песка, ползая якобы в гробнице Тутанхамона. Любим ходить в цирк, на йогу, причем весьма странную, где надо лежать в темноте под одеялами и слушать гонг. Были на фестивале грибов, и на восточные танцы тоже ходили вместе. Все в качестве эксперимента. Мы такие, немного чудаковатые. (Улыбается.) Иногда случайно эпатируем публику. А когда остаемся дома, берем настольные игры — тоже наше давнишнее увлечение.

Сергей: Мы действительно большие поклонники всего неизведанного. Недавно вот ходили на концерт-танго, и Тася меня еще постоянно затаскивает на безумные аттракционы. Она не страшится высоты, в отличие от меня, а я себя перебарываю. (Улыбается.)

Таисия: Я бы сказала, что, погружаясь в неизведанное, таким образом изучаю людей вокруг и себя через этих людей. Я хамелеон, который еще только копит новые цвета для своей шкурки, чтобы в нужный момент воспользоваться мимикрией. Кстати, летом решила внедриться в знакомую мужу актерскую среду — окончила «Школу драмы Германа Сидакова » — и узнала много нового о таком тонком инструменте, как душа, и как ее обнажать.

— Сергей в режиссуру не стремится, как я понимаю…

Сергей: Скорее нет. Но я порой участвую в работе над сценарием — Тася тестирует на мне шутки. Про режиссуру еще как-то не задумывался. Но хочется чего-то нового, совсем из другой среды, у меня вообще математический склад ума…

— Таисия, как-то, еще будучи перспективной студенткой, вы сказали, что среди ваших друзей мало кинематографистов, так как они в основном ограниченные люди и вам с ними скучно. С тех пор свое мнение не изменили?

Таисия: Мне постоянно припоминают мою цитату семнадцатилетнего подростка. С годами я научилась ценить людей и пересмотрела очень многое из пережитого. Что касается моего высказывания, не хочу обидеть кинематографистов, но уверена, что для снимающих фильмы необходимо иметь широкую эрудицию, достаточный объем знаний во всех областях и неутомимость в исследовании жизни во всех ее аспектах. По этой причине я не желала видеть лишь богемную сторону, ограниченную стенами ВГИКа, где в кулуарах обсуждается исключительно, кто что снял или посмотрел. Мне требовалось пространство, общение с народом, адреналин.

— Как полагаете, вы изменили друг друга за семь лет?

Таисия: Отчасти благодаря нашим отчаянным раскаленным спорам. Сергей стал более дерзким, наглым, бесстрашным. И мне это по душе. Из аленького цветочка превратился в чудовище. Это трогательно. К слову, меня мама «чудовищем» называла, когда я еще была ребенком. (Улыбается.)

Сергей: А для меня открытие, что у меня настолько мощная жена. Изначально она мне казалась нежным, ранимым созданием. По сути, Тася представляет собой органичный микс и того и другого. А как она бескомпромиссно борется за справедливость!

— Насколько важна финансовая составляющая для вашей семьи?

Сергей: Когда люди умеют копить деньги, это правильно, но мы к ним не относимся. Живем по достатку. Не мечтаем о шикарной машине и даче в Италии.

Таисия: Эйнштейн говорил, что бессмысленно бегать за деньгами, регалиями и другими статусными вещами, поскольку счастье — в смирении, скромности и принятии того, что имеешь. И мы с ним безоговорочно согласны. Но при этом мы познали жизнь красивую и все-таки к ней стремимся. Пускай и в мелочах. Я вот к украшениям равнодушна, но могу себе позволить потратиться на дорогие часы, которые коллекционирую.

— О чем сейчас мечтаете?

Таисия: Завести ребенка. (Улыбается.)