«У меня барьер»: Анастасия Лисова не может кормить дочь грудью на людях

На фоне скандала с грудным вскармливанием в общественном месте, который разгорелся недавно, многие знаменитости высказывают свои мнения на этот счет. Они разделись: есть как те, которые считают естественным кормить ребенка в кафе и ресторанах, так и те, кто демонстрацию интимного процесса назвать нормой не может. Телезвезда Анастасия Лисова обозначила свою позицию.

27-летняя экс-участница скандального шоу «Дом-2» Анастасия Лисова в начале февраля впервые стала мамой. Она часто рассказывает о дочке, не скрывая личной жизни от посторонних. На этот раз красавица решила поделиться рассуждениями относительно грудного вскармливания в общественных местах. Анастасия указала, что страх посещения кафе и ресторанов с ребенком прошел, потому семья все чаще бывает в этих заведениях. По словам селебрити, она любит долгие пешие прогулки, после которых необходимо подкрепиться: «Естественно, сейчас я думаю, в первую очередь не о своем червячке, которого хочется поскорее заморить после прогулки, а о Мирославином, так как она мне дает ясно понять, что ее червячок гораздо больше моего. Стал вопрос, где и как кормить в ресторане? У меня, честно сказать, стоит какой-то барьер перед кормлением на людях, даже если представить, что сверху накидка. А, может, я себе придумываю, и надо один раз попробовать?»

Лисова уточнила, что уже посещала дамскую комнату в одном из заведений, но только потому, что там было очень чисто и аккуратно. При этом знаменитость предугадала, что в качестве варианта решения проблемы ей посоветуют сцеживание перед прогулкой, чего она делать не хочет. Анастасия интересуется мнениями подписчиков, но далеко не все считают, что кормить детей грудью в общественных местах в порядке вещей: «А что такого? Я кормлю, если малышу надо поесть…» «Нет, это неправильно. Это интимный момент и не вижу смысла на публике оголять грудь». «Пусть и ради благой цели, но это некрасиво, простите. Я кормила ребенка, но только дома, а не среди людей».

«Что естественно, то не безобразно! Я так считаю». «Я тоже не могу кормить ребенка среди других». «Ага, давайте еще и в туалет будем ходить на глазах других, тоже естественный процесс, между прочим». Анастасия Лисова заботится не только о дочке, она также успевает уделять время себе и мужу. Телезвезда похвасталась, что за короткий период времени, который она посвятила правильному питанию и тренировкам, ей уже удалось похудеть, и результатом работы над собой она очень довольна.

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