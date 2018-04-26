Ткаченко: в Саратовской области развивается паллиативная помощь

"Паллиативная помощь сейчас является одним из приоритетных направлений в российском здравоохранении. В Саратове создаются условия для неизлечимо больных пациентов, развивается паллиативная помощь", — отметил Александр Ткаченко, добавив, что самым главным показателем паллиативной помощи является качество жизни пациентов.

В рамках визита создатель Детского хосписа Санкт-Петербурга побывал в детском отделении паллиативной помощи в больнице города Энгельса и посетил 10-ю городскую больницу в Саратове.

"В тех учреждениях, где я побывал, было очень уютно, у пациентов были улыбки на лицах. Это вовсе не значит, что в городе нет проблем с паллиативной помощью, все-таки это направление новое и по всей стране только развивается. Но очень заметно, что специалисты, работающие с пациентами, хотят помочь людям, столкнувшимся с тяжелым заболеванием, ведь атмосфера в хосписе или паллиативном отделении создается людьми", — подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты.

Александр Ткаченко также заявил, что в России еще многое предстоит сделать, чтобы человек, столкнувшийся с неизлечимым заболеванием, смог получить качественную и профессиональную паллиативную помощь. По мнению основателя и руководителя Детского хосписа, не менее важно говорить о достойной смерти, чтобы, подходя к жизненной черте, человек не страдал от боли, мог получить помощь не только врача, но и психолога, священнослужителя в соответствии со своей верой и убеждениями.

"Сейчас в нашем обществе вопросы смерти считаются одной из закрытых, табуированных тем. Но ведь без открытого разговора о том, как люди уходят из жизни, сложно говорить о качестве самой жизни, тем более в отношении тяжелобольных людей", — отметил Ткаченко.

Также он отметил, что совместная работа власти и некоммерческих организаций сейчас важна как никогда. Он активно сотрудничает с благотворительными фондами, а работа руководителя Детского хосписа не дает забывать о том, что без благотворительных программ, без сотрудничества государственных учреждений и некоммерческих организаций невозможно организовать качественную, профессиональную паллиативную помощь.

"Создание системы паллиативной помощи у нас в стране — это задача и государства, и некоммерческих организаций, и коммерческих структур, и даже религиозных организаций. Чтобы в любом регионе каждый гражданин России, столкнувшийся с неизлечимым заболеванием, мог получить качественные услуги всех необходимых специалистов, нужны усилия самых разных людей и структур. Социальное партнерство сейчас — это залог развития системы паллиативной помощи в России", — сказал Ткаченко, добавив, что в Общественной палате будут и дальше поднимать вопросы льгот для хосписов, искать и распространять успешный опыт регионов по организации помощи и работать с властями, чтобы паллиативная помощь оставалась приоритетом в развитии здравоохранения.